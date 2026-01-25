Lakásaikban rekednek a toronyházak lakói Kijevben

Minden eddiginél kegyetlenebbnek bizonyul az idei január a háború sújtotta Kijev számára. Ukrajna fővárosa, ahol a toronyházak szerves részei a látképnek, az életet ma már az áramszünetek menetrendje diktálja. Az erőműveket és távvezetékeket ért károk olyan helyzetet teremtettek, amelyben a legalapvetőbb, mindennap használt berendezések, a fűtés, a világítás és a lift, luxuscikké váltak – számol be róla az ABC News hírtelevízió.

Ukrajna fővárosát a hideg és az áramszünetek szorongatják (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Olena Jancsuk hetek óta fogságban él saját otthonában. A korábban óvodapedagógusként dolgozó nő a 19. emeleten lakik, 650 lépcsőfokra a földszinttől. Súlyos reumás ízületi gyulladása miatt

a működő lift hiánya számára nem csupán kényelmetlenség, hanem teljes elszigeteltséget jelent.

A hőmérséklet januárban mínusz tíz fokig zuhant, és a hideg nem áll meg a falaknál. Jancsuk ablakain reggelente jégvirágok jelennek meg, jelezve, hogy a központi fűtés hiányában a lakás hőmérséklete vészesen közelít a kintihez. Az 53 éves asszony kénytelen volt feltalálni magát: egy rögtönzött „kandallót” épített téglákból és gyertyákból. A téglák elnyelik a gyertyák hőjét, majd lassan kisugározzák azt, valamelyest enyhítve a csontig hatoló hideget.

Amikor tizenhét és fél órán keresztül nincs fény és fűtés, ki kell találni valamit

– mondja beletörődve.

A család nappal abba a szobába húzódik be, ahová besüt a nap, éjszaka pedig, amikor a lakás gyorsan kihűl, vastag ruhákban, elektromos takarók alatt próbálnak aludni.

Kijev hárommillió lakosának jelentős része ilyen magas épületekben él.

A mindennapok logisztikája katonai pontosságot igényel: az áramellátás rövid időablakai alatt kell főzni, mosni, vizet szűrni és az összes elektronikai eszközt feltölteni. A folyosókon USB-kábelek kígyóznak, a konyhákban pedig kempinggázfőzőkön melegszik a tea, amikor a hálózat összeomlik.

A liftekben gyakran találni „túlélőcsomagokat” – vizet és kekszet –, amelyeket a szomszédok hagynak ott azok számára, akik két emelet között rekednek egy váratlan áramszünet idején.

Míg a gazdagabb lakóközösségek összedobják a pénzt arra, hogy generátorokkal üzemeltessék a lifteket az áramszünetek idején, a legtöbb érintett toronyházban marad a lépcső. Az érdekvédelmi szervezetek hiába könyörögnek a városvezetésnek generátorokért, így a fogyatékkal élők és a sebesült veteránok számára a lépcsőházak láthatatlan börtönfalakká váltak.