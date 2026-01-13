Ukrajna újra elsötétült az orosz támadás után

Kijevben, valamint Irpin, Bucsa és Gosztomel településeken is áramkimaradásokról számoltak be a lakosok. Ukrajna több régióját is ballisztikus rakétákkal támadták az oroszok az éjszaka – írja a ZN.

Ukrajna több települése is áram nélkül maradt a támadás után

Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA / NurPhoto

Januárban immár második alkalommal adtak ki figyelmeztetést az ukrán fővárosban ballisztikus rakéták miatt. Az oroszok az éjszaka folyamán több ukrán régiót is célba vettek, köztük Kijevet és környékét is. Hivatalos jelentés egyelőre nem érkezett a károkról, azonban Irpin, Bucsa és Gosztomel településeken tartós áramkimaradásról számoltak be az ott lakók.

A jelentések szerint Kijev egyes területein is időszakos áramkimaradások vannak, valamint akadozik a vízellátás is.

Az oroszok tehát feltehetőleg az energetikai infrastruktúrára mértek csapást, amelyet azok a közösségi médiában terjedő videók is alátámasztanak, amiket egy helyi lakos készített a villódzó közvilágításról.

Ukrajna rendszeresen néz szembe áramkimaradással

Nem ez volt idén az első alakalom, amikor Ukrajnában ballisztikus rakéták miatt kellett figyelmeztetést kiadni. A legutóbbi, január elején történt támadásban az oroszok szintén az energetikai infrastruktúrát támadták.

Akkor a hivatalos jelentések szerint áram nélkül maradt Szlavutics, az energiaipari munkások városa, amely a Csernyihivi régióban található, de hivatalosan a kijevi régió része.

A károk miatt azonban Kijev egyes részei is áram nélkül maradtak. Az oroszok akkor egy magánkórházat is célba vettek, amely során két beteg életét veszítette. A mostani támadás során egyelőre nem érkezett jelentés halálos áldozatról.