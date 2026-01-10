Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter a Telegramon számolt be arról, hogy John Healey brit védelmi miniszterrel közösen látták el kézjegyükkel a dokumentumot. Elmondása szerint a stratégiai megállapodás már 2026-tól kezdve több kulcsfontosságú területen erősíti és összehangolja Ukrajna és az Egyesült Királyság védelmi együttműködését, írja a Kyiv Post.

Száz évre előre: London fegyverekkel kötelezi el magát Ukrajna mellett Fotó: AFP

A miniszter hangsúlyozta: az Egyesült Királyság eddig is jelentős szerepet vállalt Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésében, különösen az orosz támadások elleni fellépésben. Ennek részeként az Octopus elfogó drónok gyártását havi ezer darabra növelik. A tárgyalások során több ipari projekt is napirendre került. A felek áttekintették a légvédelem és a nagy hatótávolságú fegyverek területén megvalósítható közös fejlesztéseket, valamint a svéd Gripen vadászgépek gyártásának esetleges ukrajnai lokalizálását.

Szó esett továbbá Ukrajna tengeri védelmének megerősítéséről is.

Moszkva Oresnyik rakétát is bevetett Ukrajna ellen

Smihal beszámolt arról is, hogy tájékoztatta brit partnerét az orosz hadsereg péntek éjszakai nagyszabású támadásának következményeiről. Elmondása szerint Moszkva az Oresnyik rakétát is bevetette Ukrajna ellen. A védelmi miniszter kiemelte: a légvédelmi rendszerek megerősítése és a megfelelő lőszerellátás biztosítása továbbra is kiemelt prioritás marad. A két védelmi miniszter egyúttal előkészítette a februárban esedékes Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport – más néven a Ramstein-csoport – következő ülését is.

Smihal szerint a most aláírt stratégiai megállapodás fontos lépést jelent a százéves partnerségi keretben megvalósuló nagyszabású projektek felé.

John Healey brit védelmi miniszter az X közösségi oldalon reagált az orosz támadásokra. Bejegyzésében elítélte Oroszország „éjszakai támadássorozatát Ukrajna ellen”, amelyet Vlagyimir Putyin újabb kísérletének nevezett Ukrajna megfélemlítésére és Európa biztonságának veszélyeztetésére. Hozzátette: kijevi látogatása is azt jelzi, hogy az Egyesült Királyság határozottan támogatja az igazságos és tartós béke elérését.