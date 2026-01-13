Ukrajna milliárdokat kap az EU-tól

A vita középpontjában Franciaország áll, amely ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-s forrásokból kizárólag európai hadiipari cégektől lehessen vásárolni, amikor Ukrajna felhasználja a támogatást. Macron célja az európai védelmi ipar megerősítése és az EU stratégiai autonómiájának növelése, mivel Franciaország attól tart, hogy az uniós pénzek amerikai vállalatokhoz áramlása tovább növelné Európa függőségét az USA-tól, és hosszú távon gyengítené az európai hadiipar versenyképességét. A franciák ezért egy szigorú „Buy European” – vagyis „Vásárolj Európait” – záradékot szorgalmaznak, amely kizárná a nem uniós fegyvergyártókat a beszerzésekből.

Franciaország azt akarja, hogy csak európai hadiipari cégektől lehessen vásárolni, amikor Ukrajna felhasználja a neki szánt támogatást (Fotó: MICHEL EULER / POOL)

A francia álláspont mögé csupán Ciprus és Görögország sorakozott fel, utóbbi kettő jelenleg inkább semleges irányító szerepet tölt be az EU soros elnöksége miatt.

Ezzel szemben Németország és Hollandia – és velük együtt a többség – azt vallja, hogy Ukrajnának azonnali mozgástérre van szüksége, és nem szabad megkötni a kezét.

Hivatkoznak arra is, hogy sok létfontosságú rendszer, például amerikai légvédelem, F–16-os lőszer, alkatrész és mélységi csapásmérő képesség egyáltalán nem áll rendelkezésre Európában, vagy nem olyan ütemben, ahogy Kijevnek kellene.

❗️France wants to prohibit Ukraine from using the EU's €90 billion credit to purchase non-European weapons, according to Politico.



The Netherlands, in contrast, proposes earmarking around €15 billion specifically for the procurement of foreign weapons produced in the United… pic.twitter.com/dvV401Y6tQ — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 12, 2026

A hollandok legalább 15 milliárd eurót különítenének el olyan külföldi, főleg amerikai fegyverekre, amelyek nélkülözhetetlenek az orosz támadások elhárításához.

A diplomáciai vitában a franciák szerint az EU-nak saját ipari érdekeit kell előtérbe helyeznie, és a támogatásokból a lehető legtöbb „európai értéket” kell kihozni. Ezzel szemben a bírálók szerint a háborús helyzetben nem az iparfejlesztés a prioritás, hanem Ukrajna túlélése. Egy uniós diplomata úgy fogalmazott: „elveszítjük a fókuszt, és a cél nem az üzlet”.

Egy másik ellentmondásos elem Németország javaslata: bár Berlin ellenzi a francia szigorítást, azt indítványozza, hogy előnyben részesítsék azoknak az országoknak a vállalatait, amelyek a legtöbb támogatást adták Ukrajnának.

Ez nyilvánvalóan Németországnak kedvezne, hiszen a legnagyobb donorok között van. A diplomaták ezt rejtett német iparvédelmi manőverként értékelik.