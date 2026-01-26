Ukrajnának 2026-ban legalább 27 milliárd dollár értékű katonai felszerelésre van szüksége, ami világosan rámutat a blokk amerikai technológiától való függőségére Kijev támogatásában – derül ki tárgyalási dokumentumokból. Az Európai Unió a tervek szerint 60 milliárd eurót költ Ukrajna védelmére egy nagyobb, 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként, amelyről decemberben állapodtak meg. Ez példátlan összeg, amelytől az európai vezetők azt remélik, hogy újraindítja az unió hadiipari bázisát, és támogatja az ukrán hadsereg folyamatos működését 2026 során – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

Ukrajna sorsa egy hajszálon függ

Fotó: AFP

A napvilágra került dokumentumok szerint azonban az unió vagy nem képes az amerikai gyártmányú rendszerekkel egyenértékű eszközöket biztosítani, vagy nem tudja azokat kellően gyorsan legyártani.

Ez különösen igaz a kulcsfontosságú légvédelmi technológiákra, például a Patriot légvédelmi rendszerekre, valamint az Ukrajna F–16-os repülőgépflottájához szükséges lőszerekre és pótalkatrészekre. Németország és Hollandia amellett érvel, hogy a védelemre elkülönített források akár egynegyedét az EU-n kívül gyártott fegyverekre kellene fordítani, lehetővé téve Ukrajna számára, hogy ezeket a kulcsfontosságú képességeket nem uniós forrásokból, mindenekelőtt az Egyesült Államokból szerezze be.

Ukrajna amerikai fegyverektől való függősége rávilágít arra a nehéz helyzetre, amellyel az EU-országok szembesülnek: Kijev támogatásában amerikai technológiára támaszkodnak.

Az ország az utóbbi évtized leghidegebb telét éli át, a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá is süllyedt. Oroszország módszeresen pusztította el az ország polgári energetikai infrastruktúrájának jelentős részét, szinte napi rendszerességű rakéta- és dróntámadásokkal, ami válság szélére sodorta az országot.

Az orosz csapások és a romló időjárási körülmények következményei súlyosak

– mondta Volodimir Zelenszkij, felszólítva Ukrajna szövetségeseit, hogy növeljék a légvédelmi rendszerek és elfogórakéták szállítását.

Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy Ukrajna egyes légvédelmi rendszerei teljesen kifogytak a lőszerből.

Zelenszkij január 16-án közölte, hogy egy jelentős légvédelmi segélycsomag megérkezett Ukrajnába, ám Oroszország várhatóan további nagyszabású csapásokat hajt végre az ország energetikai infrastruktúrája ellen, ami tovább apasztja a légvédelmi készleteket.

Ukrajna többször hangsúlyozta, hogy az amerikai gyártmányú Patriot rendszerek és a hozzájuk tartozó elfogórakéták nem helyettesíthetők.

Különösen értékesek a fejlett Patriot PAC-3 elfogórakéták, amelyek Ukrajna leghatékonyabb védelmét jelentik a ballisztikus rakéták ellen.

Bár a francia–olasz közös fejlesztésű SAMP/T rendszer is rendelkezik ballisztikusrakéta-elhárító képességgel, Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta egyetlen ilyen egységet sem gyártottak le egy körülményes gyártási megállapodás miatt.

Emellett a valós körülmények között Ukrajna SAMP/T ütegei nem bizonyultak olyan hatékonynak az orosz ballisztikus rakéták elfogásában, mint az amerikai gyártmányú Patriot PAC-3 rendszerek.

Ukrajna jelentős mértékben támaszkodik az Egyesült Államok hírszerzési jelzéseire és műholdjaira is, amelyekhez Kijev európai szövetségesei nem rendelkeznek összehasonlítható képességekkel.

A Kreml szerint ugyanakkor nem szabad jelentős áttörést várni az Ukrajnával folytatott tárgyalások első fordulójától.

Hiba lenne az első kapcsolatfelvételek bármilyen magas hatékonyságára számítani. Ez egy nagyon összetett téma. Komplex kérdések szerepelnek a napirenden. De már az a tény, hogy ezek a kapcsolatok konstruktív módon kezdődtek, pozitívan értékelhető. De még komoly munka áll előttünk... Putyin folyamatosan közvetlen jelentéseket kap az orosz tárgyalóktól

– magyarázza Dmitrij Peszkov.