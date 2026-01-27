Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna lakói súlyos energiaválsággal kénytelenek megküzdeni. Az orosz támadások rendszeresen az ukrán energetikai infrastruktúrát célozzák, így milliók maradtak áram és fűtés nélkül a rendkívüli hidegben. Az orosz erők január 27-re virradó éjszaka újabb dróntámadást hajtottak végre Ukrajna déli részén, a mikolajivi járásban. A támadás elsősorban az energetikai infrastruktúrát érte, de lakóépületek is megrongálódtak – írja a zn.ua.

Ukrajna lakói rendszeres áramszünetekkel és fűtéskimaradással kénytelenek megküzdeni

Fotó: AFP

Az oroszok Shahed 136 és 131 típusú drónokkal támadták a mikolajivi járást

– jelentette a Telegramon Vitalij Kim, a régió katonai közigazgatás vezetője.

Elmondása szerint az orosz támadás fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt. Olsanszkában egy lelőtt drón roncsai miatt egy családi ház megsemmisült, további kettő megrongálódott. Egy 59 éves nő pedig súlyosan megsebesült. Kim arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt 24 órában Mikolajiv megyében a légvédelem összesen 10 Shahed 131/136 típusú csapásmérő drónt, valamint több elterelő drónt is semlegesített.

Ukrajna a humanitárius válság szélén

A rendszeres orosz támadások miatt nem ritkák a napi 15-20 órás áramszünetek. A helyzet különösen súlyos a fővárosban, Kijevben, ahol a korábban kihirdetett áramszüneti menetrendet se tudják tartani. A helyi hatóságok adatai szerint – csak az elmúlt egy hónapban – a hárommilliós lakosság mintegy ötöde elköltözött az ukrán fővárosból.