Diplomáciai nagyüzem zajlik a háttérben az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Washington érezhetően sürgeti az eseményeket, míg Moszkva a megalapozott, hosszú távú megoldások híve Ukrajna kérdésében – mutatott rá Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Rosszija 1 televíziónak adott exkluzív interjújában, amelyet a RIA Novosztyi orosz hírügynökség szemlézett.

Kaja Kallasnak Ukrajna kapcsán ismét nem osztottak lapot (Fotó: NurPhoto via AFP)

Peszkov szavai szerint „magas a fordulatszám” a tárgyalásokon, és az amerikai közvetítők sürgetik a megállapodást. A szóvivő megjegyezte: Oroszország már a folyamat legelején figyelmeztetett, hogy a konfliktus lezárása rögös és hosszadalmas út lesz.

A rendezés kulcsa a Kreml szerint abban a területi rendezési formulában rejlik, amelyet az augusztus 15-i orosz–amerikai csúcstalálkozón dolgoztak ki az alaszkai Anchorage-ban. Moszkva álláspontja szerint a jelenlegi tárgyalásoknak ezt a keretrendszert kell átültetniük a gyakorlatba.

Amint ez megtörténik, biztosítható lesz a gyors előrehaladás

– szögezte le Peszkov.

Európa ugyanakkor ismét partvonalra kerül a béketárgyalásokkal kapcsolatban. A Kreml szóvivője szerint a jelenlegi európai vezetés egyszerűen képtelen felvenni a versenyt Donald Trump amerikai elnök határozott fellépésével. Az orosz értékelés szerint Trump tapasztalt politikus, aki az üzleti élet törvényszerűségei szerint cselekszik, és mindenekelőtt országa érdekeit érvényesíti – szemben a brüsszeli bürokráciával.

Sem Oroszország, sem az Egyesült Államok nem szándékozik érdemi kérdéseket megvitatni a „hozzá nem értő” európaiakkal, például Kaja Kallasszal, az EU külügyi főképviselőjével – jelentette ki Peszkov.

A diplomáciai nagyüzem kézzelfogható bizonyítéka az a kétnapos, zárt ajtók mögött zajló tárgyalás, amely szombaton ért véget az Egyesült Arab Emírségekben. Abu-Dzabiban Moszkva, Washington és Kijev képviselői ültek egy asztalhoz. A találkozó fajsúlyát jelzi, hogy az orosz munkacsoportot nem egy karrierdiplomata, hanem Igor Kosztyukov tengernagy, a Fegyveres Erők Főparancsnokságának vezetője irányította.

Az Abu-Dzabiban zajló egyeztetéseket megelőzően Vlagyimir Putyin személyesen fogadta Steve Witkoffot, Donald Trump különmegbízottját és az amerikai delegációt. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a találkozó utáni nyilatkozatában megerősítette:

az amerikai fél is kénytelen volt elismerni a realitásokat.

Usakov szerint Washington belátta, hogy az Anchorage-ban egyeztetett formula – azaz a területi kérdések rendezése – nélkül illúzió hosszú távú rendezésről beszélni. Moszkva egyik legfontosabb, megkerülhetetlen feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek ki kell vonulniuk a Donbász területéről.