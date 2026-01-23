Fordulópont közeleg? Összeül Oroszország, Amerika és Ukrajna

A területi kérdések, főként a Donbász sorsa kulcskérdés, Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségei január 23-án Abu-Dzabiban egyeztetnek róla – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal.

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségei január 23-án Abu-Dzabiban egyeztetnek (Fotó: AFP)

A Donbász kérdése kulcsfontosságú. A három fél ma és holnap Abu-Dzabiban tárgyal róla, ahogyan az előzetesen várható volt

– mondta Zelenszkij.

Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a tárgyalások minden szakaszáról tájékoztatni fogja.

Tárgyalások Abu-Dzabiban

Január 23-án kerül sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország első háromoldalú találkozójára Abu-Dzabiban – írja az RBC-Ukraina.

Ezt megelőzően, január 22-én a Kremlben egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozón Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev is részt vett. A megbeszélés mintegy három és fél órán át tartott.

A találkozót követően Oroszország megerősítette, hogy létrejön egy, a biztonsági kérdésekkel foglalkozó háromoldalú munkacsoport Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.

Решающая битва за Донбасс: в Абу-Даби начались тайные торги за территории?



Зеленский подтвердил, что вопрос границ станет ключевым на сегодняшней встрече Украины, США и РФ.



Делегации за закрытыми дверями будут обсуждать, каким видят будущее оккупированных земель:… pic.twitter.com/IyY8vDC58N — Сharter97.org (@charter_97) January 23, 2026

Korábbi sajtóértesülések szerint

a területi kérdés központi témája lesz az Abu-Dzabiban tartandó háromoldalú egyeztetéseknek.

Steve Witkoff és Jared Kushner a hírek szerint már elindult Abu-Dzabiba, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. Egy ukrán tisztviselő közlése szerint Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregért felelős államtitkára is csatlakozik hozzájuk.

Az ukrán delegáció tagjai: Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője és helyettese, Szerhij Kiszlicja, valamint Andrij Hnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke.

Az orosz fél részéről a tárgyalásokon Kirill Dmitrijev, valamint Igor Kosztyukov, tengernagy által irányított küldöttség vesz részt.