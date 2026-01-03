Az orosz légvédelmi erők az éjszaka folyamán 22 ukrán drónt lőttek le három orosz régió és az Azovi-tenger felett, közölte az Orosz Védelmi Minisztérium. „Az ügyeletes légvédelmi eszközök 22 ukrán repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet elfogtak és megsemmisítettek” – áll a jelentésben. Így az orosz katonák tizenkét drónt lőttek le Krímben, hatot a Krasznodari Krájban, kettőt a Rosztovi területen, egyet-egyet pedig Adigéban és az Azovi-tenger felett – számolt be az esetről a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.

Az orosz katonák 22 ukrán drónt semmisítettek meg.

Fotó: AFP

Kijev számos alkalommal támadott orosz területeket

Rosztov-na-Donu lángokba borult

Korábban az ukrán hadsereg számos dróntámadást hajtott végre orosz célpontok ellen, melyben sokszor civilek is áldozatul estek. Az egyik ilyen eset Rosztov-na-Donu kikötőjénél történt, ahol hatalmas tűz ütött ki és a polgármester beszámolója szerint halálos áldozatok is voltak.

Moszkva szenteste került célkeresztbe

Az orosz hatóságok szerint összesen tizenhat, a főváros irányába tartó drónt semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek. Oroszország több régiója felett is intenzív dróntevékenységet észleltek, Ukrajna egy stratégiai jelentőségű ipari létesítmény elleni csapásról is beszámolt.

Drónokkal támadták az orosz fővárost. Fotó:AFP

Az elnöki rezidencia elleni támadás

December 29-én Vlagyimir Putyin elnök novgorodi rezidenciáját érte támadás, amely során során 91 pilóta nélküli repülőeszközt vetettek be, amelyeket az orosz légvédelem teljes egészében megsemmisített. Jurij Uszakov, az elnök tanácsadója terrorcselekménynek minősítette az esetet. Donald Trump amerikai elnök indulatosan reagált az ukrán akció hírének hallatán.

Putin claimed that Ukrainian forces launched an overnight drone attack on his residence in Novgorod Oblast, involving 91 drones.

However, earlier official #Russia reports stated that only 41 drones were intercepted across the entire region, and Ukraine has denied carrying out… pic.twitter.com/KVlfzN0Jrl — PRAKHAR SINGH (@prakharsingh551) December 29, 2025

Az orosz egységek válaszcsapásokat indítottak

Válaszul a polgári infrastruktúrára mért támadásokra az orosz csapatok nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai objektumokat és az ukrán hadipari komplexum vállalkozásait támadják. Az ukrán csapatok személyi állományuk több mint felét vesztették el Huljaipolért folytatott harcokban

– közölte az Orosz Biztonsági Erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel.

A telling incident was recorded in Hulyaipole. Assault units of the Russian 60th Motorized Rifle Brigade captured the headquarters of the 1st Battalion of the 102nd Territorial Defense Brigade of Ukraine.



The Ukrainian Armed Forces apparently retreated from here in great haste,… pic.twitter.com/tlS6xNhb2p — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 25, 2025

Forrásaik szerint az ukrán fegyveres erők parancsnoksága beletörődött a város elvesztésébe, és áthelyezte a 106. területvédelmi dandárt a Szumi szektorba.

„Az áthelyezett egységek létszáma a Huljaipolért vívott harcokban elszenvedett nagy veszteségek miatt nem haladja meg a 40 százalékot” – jegyezte meg. A „Vosztok” csoport egységei december végén befejezték a falu „felszabadítását” – tette hozzá, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig hangsúlyozta, hogy ez jó kilátásokat nyit a Zaporizzsja régióban indítandó offenzívára.