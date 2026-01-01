A szlovák védelmi miniszter az európai vezetőknek és Ukrajnának is üzent. Robert Kalinák szerint a kontinens védelmét a NATO-nak kell irányítania, egyúttal pedig jelezte: Ukrajna soha nem lesz a katonai szövetség tagja – írja a Teraz szlovák hírportál.

A miniszter szerint Ukrajna nem lesz a NATO tagja

Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

A tárcavezető egy közös európai hadsereg esetleges létrehozásáról is elmondta véleményét.

Vagy a NATO-ban vagyunk, és akkor nincs rá szükségünk, vagy Európában vagyunk

– mondta.

A miniszter azt is megerősítette, hogy Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja. Szerinte Ukrajnának már az Európai Unióban való léttel is problémái lesznek. Azt is kifejtette, hogy az Ukrajnát segítő államok csoportja, az úgynevezett hajlandóak koalíciója, pedig lényegében nem állt elő semmilyen tervvel. A szlovák miniszter szerint egyébként Ukrajnának volt esélye a háború 2022-es befejezésére, azonban nem élt vele.

Kijev kezdettől fogva a NATO-hoz való csatlakozást tekintette az egyetlen valódi megoldásnak a biztonsági garanciák tekintetében, ám ezt az elképzelést több partner sem támogatta teljes mellszélességgel sem az Egyesült Államokban, sem Európában. Oroszország is többször egyértelművé tette: Ukrajna NATO-hoz való csatlakozása lehetetlenné tenné a konfliktus politikai–diplomáciai rendezését.

Az elmúlt hetekben változott az ukrán hozzááállás: Zelenszkij a NATO-tagság feladására is hajlandó lenne, ha ezért cserébe az Egyesült Államok és európai partnerei valódi, jogilag kötelező erejű védelmi ígéreteket adnának.