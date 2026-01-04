Hírlevél
Kijev

Európai katonák Ukrajnában? Zelenszkij szerint a brit–francia jelenlét kötelező

Ukrajna legfontosabb szövetségeseinek nemzetbiztonsági tanácsadói szombaton Kijevben találkoztak, hogy tárgyalásokat folytassanak egy, az Egyesült Államok közvetítésével kidolgozott tervről, amely az Oroszországgal vívott háború lezárását célozza. Az ukrán elnök kijelentette, hogy az Ukrajna jövőbeli biztonságát garantáló bármely megállapodásnak tartalmaznia kell külföldi csapatok fizikai jelenlétét az ukrán területen.
Kijev

A tanácskozáson 15 ország – köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Németország – képviselői vettek részt, valamint jelen voltak a NATO és az Európai Unió delegáltjai is. Ez volt az első a januárra tervezett több hasonló egyeztetés közül. Ukrajna közlése szerint kedden Franciaországban egy újabb csúcstalálkozóra kerülhet sor, amelyen európai vezetők vesznek majd részt.

Ukrajna elnöke bejelentette: A béke megteremtéséhez elengedhetetlen a francia és brit erők jelenléte (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)
Ukrajna elnöke bejelentette: A béke megteremtéséhez elengedhetetlen a francia és brit erők jelenléte (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Egy ukrán tisztségviselő az AFP-nek elmondta, hogy az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff is csatlakozott a megbeszéléshez online formában. 

Európai országok nemzetbiztonsági tanácsadói érkeztek Kijevbe

 – írta Telegramon Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov, majd egy későbbi bejegyzésben bejelentette, hogy a találkozó megkezdődött.

Elmondása szerint az egyeztetés első szakasza a keretdokumentumokra összpontosított, beleértve a biztonsági garanciákat, a béketerv megközelítéseit, valamint a további közös lépések sorrendjét  – The Express Tribune.

Ukrajna elnöke szerint az Egyesült Királyság és Franciaország katonai jelenléte kötelező

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: ha a háború diplomáciai úton nem zárható le, Ukrajna továbbra is meg fogja védeni magát.

„Ha Oroszország mindezt blokkolja – és ahogy mondtam, ez a partnereinktől is függ –, ha partnereink nem kényszerítik Oroszországot a háború leállítására, akkor marad egy másik út: az önvédelem”

 – fogalmazott, hozzátéve:

Az Ukrajna jövőbeli biztonságát garantáló bármely megállapodásnak tartalmaznia kell külföldi csapatok fizikai jelenlétét az ukrán területen. 

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a béke megteremtéséhez elengedhetetlen a francia és brit erők jelenléte.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy még nincs végleges változata a biztonsági garanciákról szóló megállapodásnak. Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a katonai jelenlét minden békeegyezmény kötelező eleme.

 

Kétségtelen, hogy a (katonai) jelenlét fontos számunkra. És kétségtelen, hogy nem mindenki áll készen erre... De a jelenlét az egyik fontos tényező, és még a Hajlandóak Koalíciójának léte is attól függ, hogy készek-e fokozni jelenlétüket

 – mondta Zelenszkij, aki azt is elismerte, hogy egyes koalíciós tagok végül elállhatnak a csapatok küldésétől, de hangsúlyozta, hogy vannak minimális követelmények – írta a Kyiv Independent.

Az Egyesült Királyság és Franciaország a Koalíció elnökei. Katonai jelenlétük kötelező

– jelentette ki az ukrán elnök.  Hozzátette, hogy a csapatokat küldeni hajlandó országok végleges listája csak a partnerállamok parlamentjeinek ratifikációs folyamata után válik egyértelművé.

 

 

