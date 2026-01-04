Európai katonák Ukrajnában? Zelenszkij szerint a brit–francia jelenlét kötelező

A tanácskozáson 15 ország – köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Németország – képviselői vettek részt, valamint jelen voltak a NATO és az Európai Unió delegáltjai is. Ez volt az első a januárra tervezett több hasonló egyeztetés közül. Ukrajna közlése szerint kedden Franciaországban egy újabb csúcstalálkozóra kerülhet sor, amelyen európai vezetők vesznek majd részt.

Ukrajna elnöke bejelentette: A béke megteremtéséhez elengedhetetlen a francia és brit erők jelenléte (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Egy ukrán tisztségviselő az AFP-nek elmondta, hogy az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff is csatlakozott a megbeszéléshez online formában.

Európai országok nemzetbiztonsági tanácsadói érkeztek Kijevbe

– írta Telegramon Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov, majd egy későbbi bejegyzésben bejelentette, hogy a találkozó megkezdődött.

Elmondása szerint az egyeztetés első szakasza a keretdokumentumokra összpontosított, beleértve a biztonsági garanciákat, a béketerv megközelítéseit, valamint a további közös lépések sorrendjét – The Express Tribune.

Productive consultations between @RKupiecki and other security policy advisors to the Coalition of the Willing with the President of 🇺🇦 @ZelenskyyUa and other 🇺🇦 authorities on the documents to form the basis of a peace agreement.



The Coalition and 🇺🇦 also reviewed the current… pic.twitter.com/VzOZKSUu4K — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) January 3, 2026

Ukrajna elnöke szerint az Egyesült Királyság és Franciaország katonai jelenléte kötelező

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: ha a háború diplomáciai úton nem zárható le, Ukrajna továbbra is meg fogja védeni magát.

„Ha Oroszország mindezt blokkolja – és ahogy mondtam, ez a partnereinktől is függ –, ha partnereink nem kényszerítik Oroszországot a háború leállítására, akkor marad egy másik út: az önvédelem”

– fogalmazott, hozzátéve:

Az Ukrajna jövőbeli biztonságát garantáló bármely megállapodásnak tartalmaznia kell külföldi csapatok fizikai jelenlétét az ukrán területen.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a béke megteremtéséhez elengedhetetlen a francia és brit erők jelenléte.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy még nincs végleges változata a biztonsági garanciákról szóló megállapodásnak. Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a katonai jelenlét minden békeegyezmény kötelező eleme.

Kétségtelen, hogy a (katonai) jelenlét fontos számunkra. És kétségtelen, hogy nem mindenki áll készen erre... De a jelenlét az egyik fontos tényező, és még a Hajlandóak Koalíciójának léte is attól függ, hogy készek-e fokozni jelenlétüket

– mondta Zelenszkij, aki azt is elismerte, hogy egyes koalíciós tagok végül elállhatnak a csapatok küldésétől, de hangsúlyozta, hogy vannak minimális követelmények – írta a Kyiv Independent.

Az Egyesült Királyság és Franciaország a Koalíció elnökei. Katonai jelenlétük kötelező

– jelentette ki az ukrán elnök. Hozzátette, hogy a csapatokat küldeni hajlandó országok végleges listája csak a partnerállamok parlamentjeinek ratifikációs folyamata után válik egyértelművé.