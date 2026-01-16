Brüsszel olyan javaslatokon dolgozik, amelyek gyökeresen átalakítanák az Európai Unió hidegháború óta érvényben lévő bővítési rendszerét. Egy vitatott, kétlépcsős csatlakozási modellt vázoltak fel, amely egy békemegállapodáshoz kötve gyorsíthatná fel Ukrajna uniós csatlakozását – erről írt a Financial Times.

Brüsszel új trükkel gyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását

Az Európai Bizottság által tárgyalt terv még előkészítő szakaszban van, ennek ellenére máris komoly nyugtalanságot keltett több uniós fővárosban. A tárgyalásokban részt vevő hét magas rangú tisztviselő szerint sok tagállam attól tart, hogy a „könnyített csatlakozás lehetősége” kiszámíthatatlan következményekkel járhat az unió jövőjére nézve. Ukrajna 2022 februárjában, az orosz invázió megindulása után röviddel kapta meg az EU-tagjelölti státuszt. Kijev számára a csatlakozás nem csupán gazdasági vagy politikai kérdés, hanem a háború utáni jövő egyik alapköve, valamint a végleges nyugati elköteleződés szimbóluma.

A tárgyalás alatt álló, húszpontos béketerv már utal Ukrajna 2027-es EU-csatlakozására.

Ez annak ellenére szerepel a dokumentumban, hogy uniós tisztviselők szerint az országnak akár egy évtizednyi reformra is szüksége lehet ahhoz, hogy teljesítse az EU szigorú csatlakozási feltételeit. A Bizottságban ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak akkor tudná elfogadni a békemegállapodás érzékeny feltételeit – például területek átadását Oroszországnak –, ha azt az EU-tagság ígéretével ellensúlyozhatja.

A most körvonalazódó terv lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását az unióhoz, ám jóval korlátozottabb jogkörökkel.

A kiszivárgott elképzelések szerint Kijev kezdetben nem rendelkezne teljes szavazati joggal.

A javaslat értelmében Ukrajna fokozatosan férhetne hozzá az egységes piac egyes részeihez, az agrártámogatásokhoz és a belső fejlesztési forrásokhoz, amennyiben teljesíti az úgynevezett tagság utáni mérföldköveket. Ez alapjaiban írná át az 1993-ban elfogadott csatlakozási szabályokat, amelyek kimondják, hogy a belépés előtt az adott országnak az uniós csatlakozási feltételek túlnyomó részét teljesítenie kell.

Rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket igényelnek. Nem aláássuk a régi törvényeket, hanem újragondoljuk azokat

– fogalmazott egy magas rangú EU-diplomata. „A szabályokat több mint harminc éve írták, rugalmasabbá kell tenni őket. Ez egy generációnként egyszer adódó pillanat.” Más diplomáciai források szerint azonban a koncepció komoly ellenállást váltott ki.

Többen attól tartanak, hogy az intézkedés gyengítené az unió stabilitását, leértékelné a tagság értékét, és feszültséget keltene a többi tagjelölt ország körében.

„Ez egy Putyin és Trump által felállított csapda, amelybe az EU belesétálhat” – figyelmeztetett egy másik uniós diplomata, a blokk egységét fenyegető veszélyekre utalva. Mujtaba Rahman, az Eurasia Group európai ügyvezető igazgatója szerint az EU szorult helyzetbe került. Úgy látja, Brüsszel kénytelen gyorsítani Ukrajna csatlakozását, miközben ezzel olyan kockázatokat vállal, amelyek következményeit még maga sem látja át teljesen. Ukrajna jelenlegi csatlakozási folyamatát Magyarország akadályozza