A háborúpárti országok belerángatnák Európát az ukrajnai háborúba

Párizsban gyűlnek össze az európai háborúpárti vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, azzal a céllal, hogy európai katonák Ukrajnába vezényléséről és Ukrajna EU-tagságáról tárgyaljanak. Az ügyet ismerő források szerint a tárgyalások arra összpontosítanak, miként lehet összehangolni a Washington által reprezentált javaslatot Ukrajna háborúpárti szövetségeseinek terveivel. Az Egyesült Államok kijelentette, hogy egy békemegállapodás aláírását követően kész részt venni a tűzszünet ellenőrzésében, beleértve a hírszerzési támogatást is. Ukrajna hadserege lenne az első védelmi vonal, amit egy európai haderő egészítene ki, amerikai hírszerzési és katonai háttértámogatással – írja a Bloomberg.

Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL

Több kulcsfontosságú vitás pont is van a legújabb béketervben, különösen a területi kérdésekben: Moszkva azt követeli, hogy az ukrán csapatok teljes mértékben vonuljanak ki az ország Donbasz régiójából – ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan elutasította. Zelenszkij a hétvégén újságíróknak azt mondta, hogy a párizsi találkozón a biztonsági garanciák utolsó részleteit fogják átbeszélni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a keddi találkozónak Emmanuel Macron francia elnök ad otthont, amelyre sorozatos egyeztetések után kerül sor. Az Egyesült Államokat Donald Trump elnök megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner képviselik. A résztvevők között lesz Keir Starmer brit miniszterelnök, más európai vezetők, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Alexus Grynkewich, aki egyaránt képviseli a NATO-t és Amerikát is.

Kijev és európai szövetségesei ragaszkodnak ahhoz, hogy erős elrettentésre van szükség annak biztosítására, hogy Oroszország ne támadja meg újra Ukrajnát egy békemegállapodás aláírása után. Zelenszkij elmondta, hogy

arra kérte Trumpot, hogy olyan biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajna számára, amelyek akár fél évszázadra is szólhatnak. A jelenlegi javaslatok 15 éves időtartamot határoznak meg, hosszabbítás lehetőségével.

Merz német katonákat küldene Ukrajnába

Friedrich Merz német kancellár szerint fegyverszünet továbbra sincs kilátásban és azon az állásponton van, hogyha béke születik, akkor német katonáknak is szerepet kell vállalnia annak fenntartásában. Merz a ZDF-nek adott interjújában kifejtette:

szerinte új fejlemény, hogy az USA most először vállalt széles körű biztonsági garanciákat Ukrajna számára – hasonlóan a NATO-szerződés 5. cikkéhez [...] Ez most már írásban van rögzítve

– magyarázta a német politikus. Ezen ígéretek keretében például biztosítani lehetne egy demilitarizált zónát. Ez azt jelentené, hogy a megállapodásba foglalt biztonsági garanciák betartása érdekében a német hadseregnek katonai erővel kellene reagálnia egy esetleges orosz támadásra – vagyis harcolniuk kellene – írta meg a Bild.