Újabb súlyos támadás érte Ukrajnát: egy légicsapás következtében megsemmisült a Szumi megyei Belopoljéban működő területi toborzóközpont épülete, valamint az ott tartózkodó személyzet is. Az esetről az orosz biztonsági erők számoltak be.
támadásorosz-ukrán háborúSzumi

Egy légicsapás következtében megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont (TRC) épülete, valamint az ott tartózkodó személyzet is – erről az orosz biztonsági erők számoltak be a RIA Novosti közlése szerint.

Újabb súlyos támadás érte Ukrajnát (Fotó: AFP)
Újabb súlyos támadás érte Ukrajnát (Fotó: AFP)

A Szumi régióban található Belopolje faluban egy precíziós légicsapás megsemmisítette a helyi toborzóközpont épületét

 – közölte a forrás.

Korábban arról is beszámoltak, hogy Lviv városában „elfogási tervet” léptettek életbe, miután lövöldözés történt a katonai nyilvántartási és besorozási hivatal (TCC) alkalmazottai ellen – írja a Life.ru

Helyi médiajelentések szerint ez már a második támadás volt az elmúlt napokban a katonai regisztrációs és sorozási hivatal munkatársai ellen.

Január 11-én pedig egy férfi megkéselt egy alkalmazottat, majd egy kisbusszal elmenekült a helyszínről. A rendőrség később őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki öt és tizenkét év közötti börtönbüntetésre számíthat. Az incidens következtében forgalmi torlódások alakultak ki a város peremterületein, a helyi biztonsági erők pedig megerősítették a járőrszolgálatot.

 

