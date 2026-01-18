Egy légicsapás következtében megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont (TRC) épülete, valamint az ott tartózkodó személyzet is – erről az orosz biztonsági erők számoltak be a RIA Novosti közlése szerint.

Újabb súlyos támadás érte Ukrajnát (Fotó: AFP)

A Szumi régióban található Belopolje faluban egy precíziós légicsapás megsemmisítette a helyi toborzóközpont épületét

– közölte a forrás.

💔Сумщина. Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів по Сумам, а також по Білопіллю.



Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, виникли пожежі в господарських спорудах. pic.twitter.com/jqCE4E0Tmz — МВС України (@MVS_UA) January 18, 2026

Korábban arról is beszámoltak, hogy Lviv városában „elfogási tervet” léptettek életbe, miután lövöldözés történt a katonai nyilvántartási és besorozási hivatal (TCC) alkalmazottai ellen – írja a Life.ru

Helyi médiajelentések szerint ez már a második támadás volt az elmúlt napokban a katonai regisztrációs és sorozási hivatal munkatársai ellen.

Január 11-én pedig egy férfi megkéselt egy alkalmazottat, majd egy kisbusszal elmenekült a helyszínről. A rendőrség később őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki öt és tizenkét év közötti börtönbüntetésre számíthat. Az incidens következtében forgalmi torlódások alakultak ki a város peremterületein, a helyi biztonsági erők pedig megerősítették a járőrszolgálatot.