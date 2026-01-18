Egy légicsapás következtében megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont (TRC) épülete, valamint az ott tartózkodó személyzet is – erről az orosz biztonsági erők számoltak be a RIA Novosti közlése szerint.
A Szumi régióban található Belopolje faluban egy precíziós légicsapás megsemmisítette a helyi toborzóközpont épületét
– közölte a forrás.
Korábban arról is beszámoltak, hogy Lviv városában „elfogási tervet” léptettek életbe, miután lövöldözés történt a katonai nyilvántartási és besorozási hivatal (TCC) alkalmazottai ellen – írja a Life.ru
Helyi médiajelentések szerint ez már a második támadás volt az elmúlt napokban a katonai regisztrációs és sorozási hivatal munkatársai ellen.
Január 11-én pedig egy férfi megkéselt egy alkalmazottat, majd egy kisbusszal elmenekült a helyszínről. A rendőrség később őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki öt és tizenkét év közötti börtönbüntetésre számíthat. Az incidens következtében forgalmi torlódások alakultak ki a város peremterületein, a helyi biztonsági erők pedig megerősítették a járőrszolgálatot.