A Der Spiegel részleteket közölt a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentéséből, amely az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán zajló per során készült. Az iratok és a bíróság következtetései szerint az akció ukrán állami terrorizmus volt, egy olyan hírszerzési akció, amelyet egy illegitim célpont ellen követtek el, és amely sértette a német szuverenitást.

Ukrán állami terrorizmus volt a gázvezeték felrobbantása

Fotó: BRYAN OLIN DOZIER / NurPhoto

A bíróság jelentése szerint az akció egyértelműen hírszerzési művelet volt. A döntés Szerhij K., az ukrán hadsereg különleges erőinek egykori tagja által benyújtott védelemre válaszul született. A korábban Olaszországban őrizetbe vett férfi és ügyvédei előbb tagadták a férfi részvételét az akcióban később azonban mentességért folyamodtak a háború indokával. A férfi és ügyvédei a védekezésük során arra hivatkoztak, hogy az Északi Áramlat Oroszország számára anyagi hasznot hajt, amelyet a háború finanszírozására fordít.

Ezen gondolatmenet mentén Szerhij K. és védői azzal érveltek, hogy a vezeték egy legitim célpont volt. A német legfelsőbb bíróság azonban ezt máshogy látja, és megtagadta Szerhij K. mentelmi jogát.

A férfit az ügyészség alkotmányellenes szabotázzsal, robbanás okozásával és rongálással vádolja. A bíróság jelentéséből pedig az vehető ki, hogy a vádpontok feltehetőleg meg is fognak állni, miután a jelentés szerint az Északi Áramlat nem jelentett legitim katonai célpontot, hiszen lakossági célokat szolgált.

A bíróság emellett hangsúlyozta, hogy a támadás során megsérült Németország szuverenitása, hiszen a vezeték Németországot látja el. A bíróság emellett azt is kijelentette, hogy a robbantás hírszerzési művelet volt.

Ezek után tehát elég nehéz lesz a vádlottnak az ellen érvelni, hogy nem az ukrán állami terrorizmusban vett részt.

A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nemrég nyilvánosságra hozott döntésében tehát kijelentette, hogy az Északi Áramlat gázvezetékeket nagy valószínűséggel egy külföldi állam, minden bizonnyal Ukrajna, megbízásából robbantották fel. Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja ennek kapcsán kijelentette:

Ez egy súlyos ügy. Ukrajna folyamatosan katonai eszközökkel támadja az európai energiainfrastruktúrát. Felelőtlen és veszélyes az európai polgárok pénzét egy ilyen országba küldeni, ezért egyértelmű válaszokat váró kérdésekkel fordultunk az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz.

Közleményében Németország legfelső polgári és büntető bírósága jelezte, hogy a valószínűsíthetően az ukrán hatóságok által elrendelt akció legalább egy európai országban aláásta a közszolgáltatásokat és eredményezett jelentős anyagi kárt.

A közlemény megerősíti azt a tényt, hogy Ukrajna rendszerszinten támadja a kritikus európai energiainfrastruktúrát. Legutóbb a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság-kőolajvezeték ellen tapasztaltunk hasonló támadásokat

– hangsúlyozta a fideszes politikus.