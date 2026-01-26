Ukrán drónterror tartja rettegésben a régiót

Ukrán drónok csaptak le egy olajfinomítóra az oroszországi Krasznodari határterületen található Szlavjanszk-na-Kubanyi városában január 26-ra virradó éjjel – számoltak be róla orosz Telegram-csatornák. A közösségi médiában közzétett, helyi lakosok által feltöltött fotók és videók alapján az éjszakai égbolt fényben izzott az olajfinomító irányából – áll a The Kyiv Independent cikkében.

Krasznodar határterülete az ukrán drónok folyamatos célpontjává vált

Fotó: AFP

A regionális operatív törzs közlése szerint dróndarabok két vállalat területére zuhantak, az érintett létesítmények típusát azonban nem részletezték.

A hatóságok beszámolója alapján a támadás következtében egy embert kórházba szállítottak, sérülései nem életveszélyesek.

A károk mértékéről nem állt rendelkezésre azonnali információ. Ukrajna rendszeresen hajt végre mélységi csapásokat oroszországi, valamint orosz megszállás alatt álló területeken található katonai és ipari létesítmények ellen, elsősorban hazai fejlesztésű drónokra támaszkodva.

A térségben állandósul a drónfenyegetés

Korábban beszámoltunk róla, hogy ukrán drónok csapást mértek egy olajterminálra Oroszország déli részén, a Krasznodari határterületen, Volna közelében. A támadás következtében tűz keletkezett, halálos esetekről és sérültekről adtak hírt a jelentésekben. A térséget egymást követő második éjszaka érte ukrán dróntámadás.

Lsst night Ukrainian drones attacked Adygea near Krasnodar. Several explosions were recorded on the ground and in the air. Details are being clarified. pic.twitter.com/WXdRR6QSV7 — raging545 (@raging545) January 21, 2026

A megszállt Krímmel a Kercsi-szoroson keresztül szomszédos Krasznodari régió az ukrán akciók rendszeres célpontjává vált.

Kijev tovább fokozza az orosz olaj- és gázinfrastruktúra elleni hadjáratát, amely Moszkva egyik legfontosabb bevételi forrása. Az orosz szövetségi költségvetés olaj- és gázadókból származó bevételei várhatóan 46 százalékkal csökkennek ebben a hónapban 2025 januárjához képest. Az olaj- és gázbevételek Oroszország szövetségi költségvetésének hozzávetőleg egynegyedét teszik ki.