Az Ukrán Fegyveres Erők elveszítették a 225. különálló rohamdandár egyik egységét, a „Halálezred” néven ismert alakulatot, amelyet a Szumi területre vezényeltek át – erről a Press hívójelű egyesített tüzérségi csoport parancsnoka beszélt a RIA Novosti hírügynökségnek.

Súlyos veszteségeket szenvedtek el az Ukrán Fegyveres Erők (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

A közlések szerint az „Észak” erőcsoport 15. harckocsiezredje és az Ahmat különleges erők elvágták a logisztikai útvonalakat a saját szektorukban, mire az Ukrán Fegyveres Erők parancsnoksága támadó repülőgépes tartalékokat vetett be az elveszített állások visszafoglalására – írja a Lenta.

„Kudarcot vallottak, súlyos veszteségeket szenvedtek”

– fogalmazott a tiszt.

A sajtó megjegyezte, hogy a harckocsizók és a különleges erők rendkívül hatékony együttműködést alakítottak ki, aminek köszönhetően az ukrán fegyveres erők nem tudtak számukra semmilyen „meglepetést” okozni.

2025 decemberében az Ahmat különleges erők egyik zászlóaljának, a Kashtan hívójelű egység parancsnoka arról számolt be, hogy az Ukrán Fegyveres Erők „Halálezrede” a magas veszteségi arányáról kapta a nevét