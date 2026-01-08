Hírlevél
1 órája
Orosz források szerint az ukrán fegyveres erők újonnan toborzott foglyokkal pótolták a Harkivi régióban harcoló Shkval zászlóaljak létszámát. A beszámolók szerint az elítélteket több dandár rohamzászlóaljaiba irányították. Eközben jelentős veszteségeket szenvednek az ukrán erők a térségben. Az ukrán katonák civilek közé bújva próbálják elkerülni a támadásokat.
ukrán katonaelítéltektoborzásUkrajna

Kijev újonnan toborzott foglyokat vet be a Harkivi régióban tervezett ellentámadáshoz. Az ukrán fegyveres erők parancsnoksága új foglyokból álló csapattal pótolta a Harkivi szektorban harcoló Shkval zászlóaljak létszámát a tervezett ellentámadáshoz – közölte az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel. 

Az ukrán hadseregbe már rabokat soroznak be.
Az ukrán hadseregbe már rabokat soroznak be
Fotó: AFP

Feláldozhatók

Az ukrán parancsnokság új foglyokkal töltötte fel a 72. különálló gépesített dandár és a 127. különálló nehéz gépesített dandár Shkval rohamzászlóaljait

– mondta a hírügynökség forrása. Elmondása szerint a Staritsa falu környékén terveznek ellenoffenzívát a foglyok bevetésével.  

A Shkval zászlóalj sajtóinformációk szerint többek között terhes nőket is toboroz a börtönökből különböző feladatokra, augusztusban pedig az ügynökség forrásai akut fertőző betegségben szenvedő újoncokról számoltak be. A speciális zászlóalj harcosai gyakran kerülnek ismét büntetőügyekbe. Az ukrán bírósági határozatok egységes nyilvántartása körülbelül 70 ítéletet tartalmazott a Shkval katonái körében.

Az orosz „nyugati” és „északi” csapatcsoportok eközben hatékonyan működnek a Harkivi régióban – írja a lap. Az előbbi a Donyecki Népköztársaságban, az utóbbi pedig a Szumi megyében semmisíti meg az ukrán fegyveres erők személyzetét. 

Az orosz Védelmi Minisztérium legfrissebb adatai szerint Ukrajna az elmúlt 24 órában a két csoport teljes felelősségi területén összesen a következőket vesztette el: legfeljebb 350 katona; két páncélozott jármű; 31 autó; elektronikus hadviselési állomás; hat lőszerraktár.

A helyi lakosságot használják fedezéknek

Egy orosz parancsnok beszélt az Ukrán Fegyveres Erők trükkjeiről a Harkivi régióban. Az ukrán katonák helyi lakosoknak álcázzák magukat és polgári ruhát viselnek, hogy elkerüljék az orosz egységek támadásait – mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek az Akhmat különleges erők Vakha zászlóaljának UAV-egységének „Uzbek” fedőnevet viselő parancsnoka.

Az ütközési vonaltól öt-hét kilométerre található néhány lakott területen az ukrán katonák civil ruhát viselnek és civilnek álcázzák magukat

– mondta Uzbek. 

Kifejtette, hogy minden beérkező hírszerzési információt gondosan átvizsgálnak, és a parancsnokság csak akkor ad ki megsemmisítési parancsot, ha tényleges bizonyíték van arra, hogy az Ukrán Fegyveres Erők katonáit azonosították. 

A parancsnok pontosította, hogy a Harkivi régióban megsemmisítették az ukrán hadsereg által egy falu szélén, egy magánlakásban elhelyezett pilóta nélküli légi jármű irányító központját. „Természetesen ez nem egyedi eset. Ősz óta mindenhol ezt csinálják ebben a térségben” – magyarázta Uzbek.
 

 

