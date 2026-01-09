Újabb sokkoló videó került fel az internetre az ukrán kényszersorozásról. A felvételt az X-en osztották meg, és Rivne megyében készült.

Kegyetlen kényszersorozás Rivnében (Forrás: X)

A videóhoz a következőt posztolták:

Reggeli hírek a NATO kiirtó táborából, Ukrajnából: Rivne. A TCC zsidó-nyugati fejvadászai el akarták kapni a férfit. A lánya eltorlaszolta az ajtót, hogy az apja elmenekülhessen. A TCC egyik fejvadásza benzinnel öntötte le a lányt, aki szem- és bőrsérüléseket szenvedett. Így élnek az emberek a zsidó-nyugati demokráciákban: szabad emberek szabad országokban.

Morning news from the NATO extermination camp Ukraine



Rivne. The Zio-Western headhunters of TCC wanted to catch the man. His daughter blocked the door so that the father could escape. One of the headhunters of TCC doused the girl with gas; the child received burns to the eyes… pic.twitter.com/zjIxRkjSrQ — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) January 8, 2026

Nemrég arról írtunk, hogy az ukrán toborzók a rossz időjárás ellenére is akcióznak Kijevben. A felvételek tanulsága szerint a hó nem állította meg az emberrablókat, akik sokkolót és paprikaspray-t is bevetettek.

A videón az látható, amint egy megkötözött kezű férfit vonszolnak végig a maszkos tisztek a már jól ismert kisbuszig, azonban egy nagyobb tömeg gyűlt össze, akik jól láthatóan nem voltak elragadtatva az akciótól.

Amíg a férfit a háttérben próbálták berakni a buszba, addig az egyik tiszt már elő is vette a paprikaspray-t és jól láthatóan fenyegető mozdulatokat tett az ott lévő civilek felé. A videó egy ponton azonban megszakad és egy feltehetőleg nem sokkal korábban készített felvétel kezdődik.

Ezen látható, amint a földön fekvő férfit valamilyen eszközzel, valószínűleg sokkolóval próbálják megtörni az emberrablók.

Amikor azonban észreveszik, hogy az egyik nő a bokrok közül kamerázza őket, akkor az egyikük nemes egyszerűséggel lefújja a nőt és a kamerát is paprikaspray-vel.