Újabb sokkoló videó került fel az internetre az ukrán kényszersorozásról. A felvételt az X-en osztották meg, és Rivne megyében készült.
A videóhoz a következőt posztolták:
Reggeli hírek a NATO kiirtó táborából, Ukrajnából: Rivne. A TCC zsidó-nyugati fejvadászai el akarták kapni a férfit. A lánya eltorlaszolta az ajtót, hogy az apja elmenekülhessen. A TCC egyik fejvadásza benzinnel öntötte le a lányt, aki szem- és bőrsérüléseket szenvedett. Így élnek az emberek a zsidó-nyugati demokráciákban: szabad emberek szabad országokban.
Nemrég arról írtunk, hogy az ukrán toborzók a rossz időjárás ellenére is akcióznak Kijevben. A felvételek tanulsága szerint a hó nem állította meg az emberrablókat, akik sokkolót és paprikaspray-t is bevetettek.
A videón az látható, amint egy megkötözött kezű férfit vonszolnak végig a maszkos tisztek a már jól ismert kisbuszig, azonban egy nagyobb tömeg gyűlt össze, akik jól láthatóan nem voltak elragadtatva az akciótól.
Amíg a férfit a háttérben próbálták berakni a buszba, addig az egyik tiszt már elő is vette a paprikaspray-t és jól láthatóan fenyegető mozdulatokat tett az ott lévő civilek felé. A videó egy ponton azonban megszakad és egy feltehetőleg nem sokkal korábban készített felvétel kezdődik.
Ezen látható, amint a földön fekvő férfit valamilyen eszközzel, valószínűleg sokkolóval próbálják megtörni az emberrablók.
Amikor azonban észreveszik, hogy az egyik nő a bokrok közül kamerázza őket, akkor az egyikük nemes egyszerűséggel lefújja a nőt és a kamerát is paprikaspray-vel.