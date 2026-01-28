Az ukrán külügyminiszter hálás Brüsszelnek: vége az olcsó orosz gáznak

Hírlevél
Az ukrán külügyminiszter a közösségi médiában mondott köszönetet Brüsszelnek az orosz gáz kivezetéséről szóló döntésért. Egyúttal jelezte: szerinte az olaj- és az atomenergia felhasználását is meg kellene szüntetni, ami további jelentős áremelkedéssel járna.
Amint azt az Origo megírta, Brüsszel elfogadta azt a jogszabályt, amelynek értelmében az Európai Unió 2027 végéig teljes mértékben betiltja az orosz gázimportot, miközben az orosz olaj kivezetését is fokozatosan végrehajtja. A döntés ellen Magyarország és Szlovákia nemmel szavazott, Bulgária tartózkodott, Magyarország pedig az Európai Bíróságon támadja meg a határozatot. A kormány álláspontja szerint az intézkedés súlyosan veszélyezteti az ország energiaellátásának biztonságát, és jelentős áremelkedést idézhet elő.

Az ukrán külügyminiszter megköszönte Brüsszelnek az orosz gáz kivezetéséről szóló döntést (Fotó: Kurucz Árpád)
Az ukrán külügyminiszter hálás Brüsszelnek 

Andrij Szibiha az X közösségi oldalon mondott köszönetet Brüsszelnek a döntésért. Bejegyzésében így fogalmazott:

Hálásak vagyunk az Európai Unió Tanácsának az orosz vezetékes gáz- és LNG-import fokozatos megszüntetéséről szóló rendelet elfogadásáért. Ez kulcsfontosságú lépés Európa energiabiztonsága szempontjából, amely tovább gyengíti Oroszország háborús képességeit. Ugyanilyen határozott fellépést remélünk az orosz olaj- és atomenergia kérdésében is

– írta az ukrán külügyminiszter.

 

