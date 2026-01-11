Az ukránok lassan megroppannak az orosz erők nyomása alatt

Hírlevél
Ukrajnának egyre nagyobb nyomással kell szembesülnie Oroszország részéről. Számos válaszcsapás érte Kijev és Harkiv város infrastruktúráját, amelyet azzal magyaráztak, hogy az ukrán fegyveres erők a civil lakosságot támadták. Szumiban visszavonulásra kényszerült Kijev, míg Vlagyimir Putyin sikeres katonai akciókról számolt be.
támadásKijevHarkivUkrajnarobbanás

Kijevet és Harkivot robbanások rázzák meg, míg Szumiban az ukrán erők visszavonulásra kényszerülnek. Az orosz hadsereg válaszcsapásai és a Szumi régióban zajló offenzíva válaszcsapásként értékelhető a korábbi, Ukrajna által végrehajtott orosz civilek elleni támadásokra – írja az orosz sajtó. 

Az ukrán fővárost ismét csapás érte.
Fotó: AFP

Robbanások Kijevben

Robbanások rázták meg Kijevet, jelentette az ukrán Channel 24. „Robbanások hallatszanak Kijevben” – olvasható a televíziós csatorna Telegram-csatornáján közzétett üzenetben. 

Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen támadják a személyzet, a felszerelés és a zsoldosok elhelyezkedési helyeit, az ukrán katonai-ipari komplexumot támogató infrastruktúrát, beleértve az energetikai létesítményeket, a védelmi ipar létesítményeit, a katonai parancsnoksági és irányító létesítményeket, valamint a kommunikációs létesítményeket

– emlékeztet a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket.

Harkivban drónok csaptak le.
Fotó: AFP

Harkivot csapás érte

Robbanások sorozata hallatszott Harkivban is. Január 11-én egy orosz Molniya támadó drón eltalált egy infrastrukturális létesítményt Harkiv Szlobidszkij kerületében. Erről a város polgármestere, Igor Terekhov számolt be a Telegramon, míg a „Public Kharkiv” jelentett egy másik robbanást, amely január 10-én 23:26-kor történt a városban. Ezt követően Harkivban még kétszer volt riadó – írta beszámolójában a ZN.UA.

Az ukrán egységek Szumiban visszavonulnak.
Fotó: AFP

Az ukránok visszavonulnak

Az ukrán csapatok, amelyek rendszeres támadások miatt nagy veszteségeket szenvedtek, visszavonják pilóta nélküli légi járműveik személyzetét a Szumi régióból – közölte az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel. Elmondták, hogy az ukrán fegyveresek Vampire (Baba Yaga) és Darts támadó drónokkal voltak felszerelve, amelyeket a Kurszk régió területének megtámadására használtak. 

Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy a hadsereg sikeresen végzi a biztonsági pufferzóna létrehozásának feladatát a Harkivi és Szumi régiókban.

 Az Észak csoport harcosai ebben a frontszektorban működnek. Az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők több mint 130 katonát, három járművet és három ellátmányraktárat vesztettek.

 

