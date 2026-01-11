Kijevet és Harkivot robbanások rázzák meg, míg Szumiban az ukrán erők visszavonulásra kényszerülnek. Az orosz hadsereg válaszcsapásai és a Szumi régióban zajló offenzíva válaszcsapásként értékelhető a korábbi, Ukrajna által végrehajtott orosz civilek elleni támadásokra – írja az orosz sajtó.

Az ukrán fővárost ismét csapás érte.

Fotó: AFP

Robbanások Kijevben

Robbanások rázták meg Kijevet, jelentette az ukrán Channel 24. „Robbanások hallatszanak Kijevben” – olvasható a televíziós csatorna Telegram-csatornáján közzétett üzenetben.

Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen támadják a személyzet, a felszerelés és a zsoldosok elhelyezkedési helyeit, az ukrán katonai-ipari komplexumot támogató infrastruktúrát, beleértve az energetikai létesítményeket, a védelmi ipar létesítményeit, a katonai parancsnoksági és irányító létesítményeket, valamint a kommunikációs létesítményeket

– emlékeztet a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket.

Harkivban drónok csaptak le.

Fotó: AFP

Harkivot csapás érte

Robbanások sorozata hallatszott Harkivban is. Január 11-én egy orosz Molniya támadó drón eltalált egy infrastrukturális létesítményt Harkiv Szlobidszkij kerületében. Erről a város polgármestere, Igor Terekhov számolt be a Telegramon, míg a „Public Kharkiv” jelentett egy másik robbanást, amely január 10-én 23:26-kor történt a városban. Ezt követően Harkivban még kétszer volt riadó – írta beszámolójában a ZN.UA.

Az ukrán egységek Szumiban visszavonulnak.

Fotó: AFP

Az ukránok visszavonulnak

Az ukrán csapatok, amelyek rendszeres támadások miatt nagy veszteségeket szenvedtek, visszavonják pilóta nélküli légi járműveik személyzetét a Szumi régióból – közölte az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel. Elmondták, hogy az ukrán fegyveresek Vampire (Baba Yaga) és Darts támadó drónokkal voltak felszerelve, amelyeket a Kurszk régió területének megtámadására használtak.

Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy a hadsereg sikeresen végzi a biztonsági pufferzóna létrehozásának feladatát a Harkivi és Szumi régiókban.

Az Észak csoport harcosai ebben a frontszektorban működnek. Az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők több mint 130 katonát, három járművet és három ellátmányraktárat vesztettek.