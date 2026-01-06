Az ukrán fegyveres erők 80. légideszant rohamdandárjának négy harccsoportját is megsemmisíthették a Szumi régióban található Szadki falu közelében – közölték az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel.

Az orosz hadsereg sikeresen hajtja végre a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

Amint arra Vlagyimir Putyin elnök korábban rámutatott, a hadsereg sikeresen hajtja végre a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, Szumi és Harkov területein.

Az orosz Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők mindkét régióban megközelítőleg 290 katonát, egy harckocsit, négy páncélozott harcjárművet, 15 járművet, egy tüzérségi löveget, három elektronikus hadviselési állomást, valamint hat lőszer- és ellátmányraktárt veszítettek.

Оперативна інформація станом на 08:00 06.01.2026 щодо російського вторгнення



Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.



Найбільше на Гуляйпільському напрямку - 46 бойових зіткнень та Покровському напрямку - 43 бойових зіткнень.https://t.co/FZ95olAl2m pic.twitter.com/7kBn6uEEik — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 6, 2026

Támadások Herszon régióban

A Herszon régióban a nap folyamán egy ember életét vesztette, további hét személy – köztük egy gyermek – pedig megsérült az orosz agresszió következtében. Az Ukrinform jelentése szerint erről Olekszandr Prokugyin, a Herszoni Területi Államigazgatás vezetője a Telegram-csatornáján számolt be.

Tájékoztatása szerint Antonivka, Sadovoe, Molodizhne, Prydniprovske, Bilozerka, Sofiivka, Tomina Balka, Kizomys, Yantarne, Berehove, Ponyativka, Mykilske, Novotyaginka, Tokarivka, Beryslav, Kachkarivka, Osokorivka, Oradochanmy, Burgunyka, Ukrainka, Vesele és Herszon települések ellenséges dróntámadások, légicsapások és tüzérségi lövések alatt álltak.

A támadások következtében három társasház és két családi ház, egy benzinkút, valamint egy adminisztratív épület megrongálódott.

Prokugyin megjegyezte, hogy az orosz agresszió következtében

egy ember meghalt, és további hét személy – köztük egy gyermek – megsérült.

A tegnapi nap folyamán 12 embert evakuáltak a Herszon régió felszabadított közösségeiből.