Az Európai Számvevőszék tette közzé elemzését a következő uniós költségvetés – az úgynevezett többéves pénzügyi keret* (MFF) kapcsán. Első alkalommal szerepelnek a következő uniós költségvetésben olyan bevételek, amely a be nem szedett elektronikai hulladékhoz kapcsolódó díjakból, a dohánytermékek jövedéki adójából, valamint az évi 100 millió eurót meghaladó árbevételű vállalatok hozzájárulásaiból származnak. A plusz bevételek ellenére az EUobserver arról számolt be, hogy a tagállamoknak 48 százalékkal magasabb befizetésekkel kell számolniuk az előző időszakhoz képest.

A következő uniós költségvetés még több pénzt kér a brüsszeli háborús tervekre

Fotó: AFP

*Az Unió többéves pénzügyi kerete meghatározza a különböző szakpolitikai területekre fordítható kiadások éves felső határát, amit többéves időszakokra (általában 7 évre) fogadják el. A többéves pénzügyi keret biztosítja, hogy az uniós kiadások kiszámíthatók legyenek, és az elfogadott határokon belül maradjanak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel az uniós polgárokkal fizettetnék meg a háború árát. Egy, az Európai Unió által kidolgozott dokumentum szerint Brüsszel egy 800 milliárd dolláros programmal számol Ukrajna újjáépítésére, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata alapján további mintegy 700 milliárd dollárnyi fegyverkezési kiadás társulhat. A két tétel együtt összesen 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot jelentene a következő évekre, amelynek döntő részét az uniós tagállamokkal fizettetnék meg.

A Bizottság és az ellenőrök teljesen mást mondanak

A luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék az Európai Parlament kérésére készítette el elemzését, az ellenőrök kiemelték, hogy az uniós költségvetési tervek szerint

a tagállami befizetések 140,7 milliárd euróról 208,5 milliárd euróra emelkednek.

A következő MFF a 2028–2034 közötti időszakot öleli fel, és összesen kétezer milliárd eurót tesz ki. A javaslat új intézkedéseket tartalmaz, amelyek a hét éves költségvetési időszakban évente összesen 58 milliárd euró többletbevételt generálnának. A bizottság ezért csökkenő terhet becsült a tagállamok számára, az elemzők azonban teljesen más eredményre jutottak. Az ellenőrök szerint a nagyobb uniós költségvetés miatt a tagállamoknak 48 százalékkal többet kell majd befizetniük a közösbe.