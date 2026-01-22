Jön a döntés: páros lábbal rúghatják ki von der Leyent Brüsszelből

Ahogyan arról lapunk beszámolt, hetek óta óriási gazdatüntetések zajlanak Európa-szerte az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt.

Ursula von der Leyen (Fotó: AFP / MAURO PIMENTEL)

Több szakmai szervezet szerint az egyezmény olcsó mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné Európába, aláásva a helyi termelést és a gazdák megélhetését. A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is elárasztják a piacot, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak felelnek meg, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság úgy írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament még nem hagyta jóvá.

Jelenleg is zajlanak a demonstrációk Strasbourgban, Ursula von der Leyen ellen tüntetnek a gazdák.

Ursula von der Leyen és a botrányai

A mostani ügy nem az első eset, Ursula von der Leyen politikai pályáját évek óta viták és bírálatok kísérik, amelyek korrupciógyanús kérdéseket is felvetnek. A Pfizerrel kapcsolatos ügytől kezdve az NGO-finanszírozásokon át a luxuséletmódját érintő kritikákig, majd a Mercosur-megállapodás körüli vitákig több olyan eset is napvilágra került, amelyek az Európai Bizottság elnökének hitelességét vonták kétségbe.

Tavaly júniusban komoly vitát váltott ki Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság közpénzből finanszírozott NGO-kat, amelyek uniós politikai célok – például a zöldmegállapodás – érdekében lobbiztak európai parlamenti képviselőknél és jogi eljárásokat indítottak ipari szereplők ellen. Egyes szervezetek akár évi 700 ezer eurót is kaphattak. Amikor egy EP-képviselő rákérdezett a támogatások részleteire, a bizottság az átláthatóság hiányára hivatkozva nem adott ki pontos adatokat.

Később júliusban pedig jogerőssé vált a bírósági ítélet az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltás ügyében. A botrány alapja, hogy a felek 2021-ben sms-ben egyeztettek milliárdos vakcinabeszerzésekről, megkerülve a hivatalos eljárásokat, amit sokan az EU történetének egyik legsúlyosabb ügyének tartanak.

Októberben is két külön bizalmatlansági indítványról döntött az Európai Parlament Ursula von der Leyennel szemben. Az indítványokat a Patrióták Európáért, illetve az Egységes Európai Baloldal nyújtotta be. A kezdeményezések hátterében a Bizottság működésével kapcsolatos viták álltak, többek között az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a vakcinabeszerzések, valamint a vitatott kereskedelmi és szakpolitikai döntések miatt.

A politikus életmódját gyakran érik kritikák luxussal kapcsolatos vádak miatt is.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökeként 2023-ban Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök krétai nyaralójában töltötte szabadságát, ami több bírálatot váltott ki, mivel sokak szerint ez nehezen egyeztethető össze tisztségével.