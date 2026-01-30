Az osztrák kormány azt sem tudja, miért fizet

A 2015-ös migrációs hullámtól 2004-ig terjedő időszakban Ausztria kórházaiban 21 896 772 fekvő- és járóbeteg-ellátást regisztráltak olyan személyeknél, akik nem osztrák állampolgárok – derült ki az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti kérdésére adott válaszból. Arra ugyanakkor nem tudott választ adni a baloldali vezetésű koalíciós kormány, hogy ezen ellátások mekkora részét finanszírozták osztrák adófizetői eurókból – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.
A statisztika nem hazudik, és a részletek különösen beszédesek. A vizsgált időszakban naponta átlagosan hatezer külföldi állampolgár fordult meg az osztrák klinikákon. A „toplista” élén a török állampolgárok állnak 9,3 millió kezeléssel, őket követik a szírek és az afgánok (fejenként 2,7 millió esettel), valamint az ukránok (1,2 millió). Bár az osztrák kórházak hatalmas forgalmat bonyolítanak (csak 2024-ben 17,5 millió betegtalálkozó történt),
a migráns hátterű csoportok a teljes ellátórendszer kapacitásának mintegy 12-13 százalékát kötik le.
A botrány igazi gyújtópontja azonban nem az ellátottak száma, hanem a finanszírozás átláthatatlansága. Az alapvető kérdésre, miszerint a 22 millió esetből hányan voltak tényleges járulékfizetők, és hányan élvezték az ellátást az állam kontójára, a szaktárca széttárta a karját. A minisztérium válasza szerint „nincsenek adataik” arról, hogy a betegek rendelkeztek-e érvényes E-kártyával, fizettek-e társadalombiztosítást, vagy a költségvetésből finanszírozták-e ellátásukat.
Ez a fajta adminisztratív vakság különösen aggasztó annak fényében, hogy Ausztriában tízezrek vannak a rendszerben, akik egyetlen eurócenttel sem járulnak hozzá a közös kasszához, mégis teljes körű ellátást kapnak.
Bár a minisztérium hivatalosan nem vezet statisztikát a fizetési hajlandóságról, a rendelkezésre álló szociális adatokból kirajzolódik a valóság. Az állami alapellátásban (Grundversorgung) és a szociális segélyezési rendszerben (Mindestsicherung) lévők jelentős része nem fizet járulékot.
2024 elején közel 79 ezer fő részesült az állami alapellátásban – ők gyakorlatilag kivétel nélkül nem osztrák állampolgárok, többségük menedékkérő vagy ukrajnai menekült. Ehhez jön még a szociális segélyen élők azon kemény magja, akik után az állam fizeti a TB-járulékot: ez további 60 ezer főt jelent (Alsó-Ausztria adatai nélkül, azok ugyanis hiányoznak).
Ha összeadjuk a számokat, megdöbbentő arányokat kapunk: a mintegy 140 ezer, járulékot nem fizető, de ellátásra jogosult személynek közel 88 százaléka, azaz mintegy 122 ezer fő migráns hátterű. Ők azok, akik a rendszer haszonélvezői anélkül, hogy valaha is hozzájárultak volna annak fenntartásához.
A statisztikai homály elfedi a rendszerrel való visszaélés legsúlyosabb formáit is. Az Exxpress már tavaly beszámolt az úgynevezett „egészségturizmus” jelenségéről. Sokan célzottan érkeznek Ausztriába, és adnak be menedékkérelmet pusztán azért, hogy hozzáférjenek a magas színvonalú, ingyenes orvosi ellátáshoz.
Különösen aggasztó a „Dublin-trükk” jelensége: migránsok, akiknek elvileg egy másik uniós országban kellene tartózkodniuk, Ausztriában bukkannak fel, újabb kérelmet nyújtanak be, és amíg az eljárás (vagy a kitoloncolás) húzódik, gyorsan elvégeztetnek magukon drága orvosi beavatkozásokat.
Az FPÖ kérdésére adott 2819/AB válaszában Gerhard Karner osztrák belügyminiszter (ÖVP) megállapítja: 2024 januárja és 2025 szeptembere között 2062 dublini átszállítás történt Ausztriába. Azonban a döntő kérdésekre, tehát hogy hány érintett kapott kezelést, hánynak volt tervezett műtétje, van-e statisztika a „visszatoloncolás előtti orvosi ellátásokról”, vagy hogy az érintettek utána milyen gyakran tűnnek el, a válasz szó szerint így hangzik:
Erre vonatkozó statisztikákat nem vezetünk.
A helyzet kijózanító. A migráció egyik legdrágább aspektusával kapcsolatban az osztrák kormány egyszerűen „vakrepül”, nem rendelkezik adatokkal, és így a valós költségekkel sem tud szembenézni. Eközben pedig az adófizetők pénze ellenőrizetlenül folyik el a rendszer résein.