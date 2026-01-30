Az osztrák kormány azt sem tudja, miért fizet

A 2015-ös migrációs hullámtól 2004-ig terjedő időszakban Ausztria kórházaiban 21 896 772 fekvő- és járóbeteg-ellátást regisztráltak olyan személyeknél, akik nem osztrák állampolgárok – derült ki az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti kérdésére adott válaszból. Arra ugyanakkor nem tudott választ adni a baloldali vezetésű koalíciós kormány, hogy ezen ellátások mekkora részét finanszírozták osztrák adófizetői eurókból – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria kormányának fogalma sincs, hogy a kórházi ellátások nyolcadát kitevő, külföldieket érintő ellátásokat milyen konstrukcióban finanszírozták (Illusztráció, forrás: APA-PictureDesk via AFP)

A statisztika nem hazudik, és a részletek különösen beszédesek. A vizsgált időszakban naponta átlagosan hatezer külföldi állampolgár fordult meg az osztrák klinikákon. A „toplista” élén a török állampolgárok állnak 9,3 millió kezeléssel, őket követik a szírek és az afgánok (fejenként 2,7 millió esettel), valamint az ukránok (1,2 millió). Bár az osztrák kórházak hatalmas forgalmat bonyolítanak (csak 2024-ben 17,5 millió betegtalálkozó történt),

a migráns hátterű csoportok a teljes ellátórendszer kapacitásának mintegy 12-13 százalékát kötik le.

A botrány igazi gyújtópontja azonban nem az ellátottak száma, hanem a finanszírozás átláthatatlansága. Az alapvető kérdésre, miszerint a 22 millió esetből hányan voltak tényleges járulékfizetők, és hányan élvezték az ellátást az állam kontójára, a szaktárca széttárta a karját. A minisztérium válasza szerint „nincsenek adataik” arról, hogy a betegek rendelkeztek-e érvényes E-kártyával, fizettek-e társadalombiztosítást, vagy a költségvetésből finanszírozták-e ellátásukat.

Ez a fajta adminisztratív vakság különösen aggasztó annak fényében, hogy Ausztriában tízezrek vannak a rendszerben, akik egyetlen eurócenttel sem járulnak hozzá a közös kasszához, mégis teljes körű ellátást kapnak.

Bár a minisztérium hivatalosan nem vezet statisztikát a fizetési hajlandóságról, a rendelkezésre álló szociális adatokból kirajzolódik a valóság. Az állami alapellátásban (Grundversorgung) és a szociális segélyezési rendszerben (Mindestsicherung) lévők jelentős része nem fizet járulékot.

2024 elején közel 79 ezer fő részesült az állami alapellátásban – ők gyakorlatilag kivétel nélkül nem osztrák állampolgárok, többségük menedékkérő vagy ukrajnai menekült. Ehhez jön még a szociális segélyen élők azon kemény magja, akik után az állam fizeti a TB-járulékot: ez további 60 ezer főt jelent (Alsó-Ausztria adatai nélkül, azok ugyanis hiányoznak).