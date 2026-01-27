Venezuela belső konfliktusait próbálja megoldani

Ahogy arról lapunk is beszámolt, sokkoló volt az amerikaiak venezuelai rajtaütése, mely során elfogták Nicolás Madurót, Venezuela korábbi elnökét és feleségét. Miután az elnököt eltávolították a hatalomból, Delcy Rodríguez alelnök ideiglenes vezetőként vette át a helyét. A katonai akciót követően Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy Rodríguez Washington követeléseit fogja végrehajtani. Venezuela megelégelte, hogy a Trump-kormányzat utasításait kövesse – jelentette ki ugyanakkor az ország ideiglenes vezetője, mindössze néhány héttel a hatalomra kerülése után – számolt be róla az Independent.

Caracas hónapok óta nyomás alatt állt Washington részéről, miután katonai erőt vonultattak fel az ország közelében, valamint támadásokat hajtottak végre drogcsempész hajók ellen a Karib-tengeren. Maduro elfogását követően Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát – később azonban támogatásáról biztosította Rodríguezt. A Trump-kormányzat mindazonáltal továbbra is nyomást gyakorol a kinevezett ideiglenes vezetőre és Maduro korábbi szövetségeseire, annak érdekében, hogy nagyobb teret engedjenek az amerikai energetikai vállalatok beruházásainak Venezuelában.

Elég volt Washington venezuelai politikusoknak szóló utasításaiból. Hagyják, hogy a venezuelai politika maga oldja meg a nézeteltéréseinket és belső konfliktusokat. Elég volt a külföldi hatalmakból

– mondta Rodríguez egy helyi tv-csatorna beszámolója szerint. Az ideiglenes elnök szerint Caracas szemtől szemben kívánja rendezni a régóta fennálló vitás kérdéseket Washingtonnal – jelentette a kínai állami hírügynökség, a Xinhua.

Rodríguez szombaton tárgyalásokra szólította fel a venezuelai ellenzéket, hogy megállapodásokra jussanak az ország politikai jövőjéről. Maduro hívei ugyanakkor aggodalommal figyelik, hogy Venezuela törvényhozása megkezdte az állami ellenőrzés lazításáról szóló vitát az ország hatalmas olajvagyona kapcsán, ami az első jelentős átalakítás lenne azóta, hogy a néhai szocialista vezető, Hugo Chávez 2007-ben államosította az iparág egy részét.