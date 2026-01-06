Hírlevél
Kína

Venezuela esete példa lehet, Tajvan retteghet

1 órája
A Nicolás Maduro elfogásával végződő katonai akció nemcsak Latin-Amerikára, hanem a globális politikára is kihat. Kína hivatalosan elítélte Venezuela szuverenitásának megsértését, ugyanakkor a kínai online térben már megjelentek olyan vélemények, amelyek szerint Pekingnek hasonló lépést kellene mérlegelnie Tajvan ellenében.
Kínakínai-tajvani konfliktusVenezuela

Egyértelműen megváltoztatta a világpolitikát az Egyesült Államok katonai akciója, amelyben elfogták a venezuelai elnököt, Nicolas Madurót. A felszínen Kína elítéli Venezuela szuverenitásának a megsértését, azonban egyes hangok szerint akár példa is lehet az akció az ország számára Tajvan kapcsán – írja a Il Giornale

Venezuela példa lehet Kína számára Tajvan kapcsán
Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU

A világot egyértelműen meglepetésként érte, hogy az Egyesült Államok katonai akció keretében fogta el a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót otthonában. A dél-amerikai ország elnökét többek között narkóterrorizmussal vádolják, a kritikusok szerint azonban a történtek kimerítik a nemzetközi jog megsértését. 

A bírálók közül elsőként Kína reagált, és szinte azonnal megdöbbenésének adott hangot.

A felszín alatt azonban a Tajvan-kérdés kiéleződni látszik az elmúlt időben, az amerikai katonai beavatkozás pedig akár példaként is szolgálhat Kína számára egy hasonló misszió végrehajtására. Tajvan, amit Kína elidegeníthetetlen részének tekint, jogi értelemben a szürke zónában létezik, miután Peking és Tajpej kölcsönösen önmagát tekinti az egyedüli Kínának. 

Hszi Csin-ping kínai elnök az újévi beszédében arról beszélt, hogy Tajvan és Kína egyesítése elkerülhetetlen, amely okán ismét megkongatták a vészharangot a szakértők. 

Kína már többször is jelezte, hogy ha kell, fenntartja a jogot Tajvan és Kína erővel való újraegyesítésére, valamint azt is, hogy minden a kérdésbe való beavatkozást szuverenitásának és területi integritásának a megsértésének tekint. Az elmúlt időszakban pedig bőven akadtak események, miután az Egyesült Államok újabb fegyvervásárlási megállapodást között Tajpejjel, amire válaszul Kína hadgyakorlatba kezdett a sziget körül. 

Venezuela után Tajvan következik? 

Sok szakértő szerint Kína ugyan elítélte a Venezuelában zajló történéseket, azonban a nemzetközi jog ilyen kérdéses értelmezése még előnyére is válhat, hiszen akár minta is lehet egy esetleges jövőbeni művelethez. A kínai interneten pedig már többen is arról írtak, hogy Kínának hasonló módón kellene Tajvan „szeparatista elnökét” eltávolítania. 

 Tajvan hadereje készenlétben van a nap 24 órájában. 

A sziget elfoglalása azonban még a szakértők szerint is óriási nehézségekbe ütközne, ennek pedig részben maga a tenger az oka. A szakértők szerint ugyanis Kína egyik célpontja lehet a Linkou strand, amely Tajvan legnagyobb repülőterétől és a tajpeji kikötőtől nem messze található, és a főváros központjában átfolyó Tamsui folyó torkolatával határos. 

Ha itt szállna partra a kínai haderő, akkor vélhetően néhány óra alatt meg tudná bénítani Tajvan infrastruktúráját, a morrálla pedig hatványozottan negatívan hatna a főváros ilyen gyors elfoglalása. 

Ez a művelet azonban még a megfelelő eszközökkel is nehéz lenne, ami kapcsán több szakértő is azon kétségének adott hangot, hogy Kína jelenleg nem rendelkezik ilyen eszközökkel. Ha pedig figyelembe vesszük a tengeráramlatokat, a helyzet még inkább Tajvannak kedvez. Egyelőre még tehát nem világos, hogy Kína felbátorodik-e az amerikai akció okán, de ha igen, akkor egyelőre feltehetőleg a kibertámadások és a blokádok fokozására kell készülni. 

