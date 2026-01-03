Napokon belül forradalom törhet ki Venezuelában

„Ez egy kombinált akció lehetett, amelyet nemcsak a drogügyletek miatt hajtottak végre – amelyben valószínűleg a Maduro-vezetés is benne van –, hanem az antidemokratikus berendezkedés miatt is” – mondta Reile Zsolt biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója azt követően, hogy az Egyesült Államok a kora reggeli órákban nagyszabású katonai művelet keretében mért csapást Venezuelára. Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Cilia Flores-t.

A szakértő szerint a kivezényelt flotta méretéből számítani lehetett arra, hogy nem a kábítószer-szállító kishajókat fogják célba venni, hanem valami komolyabb célja lesz a mozgósításnak.

Nagyon sok faktor játszhatott szerepet ebben az akcióban. Az, hogy el tudták fogni az ország vezetőjét és a feleségét, meglepetés volt valószínűleg mindenki számára

– fogalmazott Reile Zsolt, aki azt is kifejtette, hogy az Egyesült Államok részéről nagyon fókuszált akció volt a szombat reggeli támadás. A Delta Force hajtotta végre az akciót, ők tartóztatták le és vitték el az országból az elnököt.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

A dél-amerikai országot meglepte a támadás

Az eseményből sok minden kiolvasható, egyrészt az, hogy Venezuela nem volt felkészült a támadásra. Hogy tudnak úgy berepülni az amerikaiak a szárazföldre, hogy legalább egy fél tucat katonai helikopter alacsonyan repülve észrevétlen marad? A híres légvédelem és az orosz fegyverek, amiről ódákat zengtek az elmúlt években, láthatóan nincs sehol

– mutatott rá Reile Zsolt, kiemelve:

A katonai művelet legmeglepőbb része, hogy az amerikaiak gyakorlatilag észrevétlenül meg tudtak jelenni a venezuelai főváros felett. Maduro sem tudhatott az akcióról, ellenkező esetben elbújtatták volna.

A szakértő úgy fogalmazott:

Az elnök amerikai fogságba kerülése hatalmas csapás Venezuela és a rezsim számára, amely nagy valószínűséggel tavaly nyáron már elcsalta a választásokat.

BREAKING: Explosions reported in Venezuela pic.twitter.com/mv0Flfn2Hm — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Maduro bukása komoly csapás a venezuelai rezsimnek

Maduro az az ember volt, aki egyeduralomban szeretett irányítani és annyira koncentrálódott a hatalom az elnök kezében, hogy nincs egy még egy ilyen karizmatikus vezető az országban, aki helyettesíthetné

– mutatott rá Reile Zsolt.

Van egy alelnök, akinek a nevét sem ismerik általában az emberek, ilyenkor ő lép a helyébe. A venezuelai hadügyminiszterről lehetett még híreket hallani, hogy Maduro elnök hogylétéről követelt információkat, de lényegében ezzel kimerül az említhető személyek listája

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve: