Napokon belül forradalom törhet ki Venezuelában

Rendkívüli

maduro

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az, hogy el tudták fogni az ország vezetőjét és a feleségét, meglepetés volt valószínűleg mindenki számára – mondta Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a venezuelai helyzetről. A szakértő szerint elképzelhető, hogy Maduro elnök bukása beindít olyan demokratikus folyamatokat, amely napokon belül akár egy forradalommá eszkalálódhat Venezuela területén.
maduroegyesült államokVenezuela

„Ez egy kombinált akció lehetett, amelyet nemcsak a drogügyletek miatt hajtottak végre – amelyben valószínűleg a Maduro-vezetés is benne van –, hanem az antidemokratikus berendezkedés miatt is” – mondta Reile Zsolt biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója azt követően, hogy az Egyesült Államok a kora reggeli órákban nagyszabású katonai művelet keretében mért csapást Venezuelára. Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Cilia Flores-t. 

Trump többször figyelmeztette Venezuela vezetését A képen: Donald Trump és Nicolas Maduro Fotó: MANDEL NGAN / AFP
Trump többször figyelmeztette Venezuela vezetését A képen: Donald Trump és Nicolas Maduro Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Trump többször figyelmeztette Venezuelát

A szakértő szerint a kivezényelt flotta méretéből számítani lehetett arra, hogy nem a kábítószer-szállító kishajókat fogják célba venni, hanem valami komolyabb célja lesz a mozgósításnak.  

Nagyon sok faktor játszhatott szerepet ebben az akcióban. Az, hogy el tudták fogni az ország vezetőjét és a feleségét, meglepetés volt valószínűleg mindenki számára

– fogalmazott Reile Zsolt, aki azt is kifejtette, hogy az Egyesült Államok részéről nagyon fókuszált akció volt a szombat reggeli támadás. A Delta Force hajtotta végre az akciót, ők tartóztatták le és vitték el az országból az elnököt.

A dél-amerikai országot meglepte a támadás

Az eseményből sok minden kiolvasható, egyrészt az, hogy Venezuela nem volt felkészült a támadásra. Hogy tudnak úgy berepülni az amerikaiak a szárazföldre, hogy legalább egy fél tucat katonai helikopter alacsonyan repülve észrevétlen marad? A híres légvédelem és az orosz fegyverek, amiről ódákat zengtek az elmúlt években, láthatóan nincs sehol 

– mutatott rá Reile Zsolt, kiemelve: 

A katonai művelet legmeglepőbb része, hogy az amerikaiak gyakorlatilag észrevétlenül meg tudtak jelenni a venezuelai főváros felett. Maduro sem tudhatott az akcióról, ellenkező esetben elbújtatták volna. 

A szakértő úgy fogalmazott:

Az elnök amerikai fogságba kerülése hatalmas csapás Venezuela és a rezsim számára, amely nagy valószínűséggel tavaly nyáron már elcsalta a választásokat. 

 

Maduro bukása komoly csapás a venezuelai rezsimnek

Maduro az az ember volt, aki egyeduralomban szeretett irányítani és annyira koncentrálódott a hatalom az elnök kezében, hogy nincs egy még egy ilyen karizmatikus vezető az országban, aki helyettesíthetné

 – mutatott rá Reile Zsolt.

Van egy alelnök, akinek a nevét sem ismerik általában az emberek, ilyenkor ő lép a helyébe. A venezuelai hadügyminiszterről lehetett még híreket hallani, hogy Maduro elnök hogylétéről követelt információkat, de lényegében ezzel kimerül az említhető személyek listája

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve: 

Maduro elnök bukása nagyon komoly ütés a venezuelai rezsimnek. Elképzelhető, hogy ez beindít olyan demokratikus folyamatokat, amely napokon belül akár egy forradalommá eszkalálódhat.

 

 

