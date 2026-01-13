Videó Lvivből: igazoltatás közben lett rosszul egy férfi

Telegramon egy újabb videót tettek közzé az ukrán sorozókról. A videón az látható, hogy Lvivben a toborzóközpont emberei igazoltatnak egy férfit, aki a bejegyzés állítása szerint rosszul lett.

A közösségi médiában megjelent felvételen az látható, hogy az ukrán sorozók igazoltatnak egy férfit Lvivben az út szélén. A videón látható, hogy a közelben egy mentőautó is áll. Lvivben az ukrán sorozók igazoltatnak egy férfit, aki közben rosszul lett (Forrás: Telegram) A videóhoz a következő bejegyzést írták: Lviv. A férfi rosszul lett, miközben a TCK emberei ellenőrizték a dokumentumait. Szemtanúk szerint a férfi minden szükséges dokumentuma rendben volt.

