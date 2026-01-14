Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására. Ursula von der Leyen szerint az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagja annak érdekében készült, hogy 2026-2027-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása. Az Európai Uniós Ügyek Minisztérium eközben jelentést készített róla, hogy Brüsszel honnan is akarja elvenni a háború finanszírozáshoz szükséges forrásokat.

Brüsszel további pénzeket követel Ukrajna számára

Fotó: AFP

A brüsszeli csomag részeként a bizottság 90 milliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolja Ukrajna számára. A testület több rendeletet is módosítana, hogy a hitel fedezete az uniós költségvetés úgynevezett „mozgástere” terhére legyen biztosítható.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke a brüsszeli sajtótájékoztatón emlékeztetett: az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács tavaly decemberben állapodott meg arról, hogy a következő két évben 90 milliárd euróval támogatja Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit, megerősítve ezzel az Európai Unió elkötelezettségét az ország támogatása mellett az Oroszország által indított háborúban. A támogatásban az uniós tagállamok közül 24 vesz részt, Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt benne.

A tervek szerint a hitel két részből áll majd: mintegy 60 milliárd eurót katonai célokra, 30 milliárd eurót pedig általános költségvetési támogatásként bocsátanának Ukrajna rendelkezésére. A források célja az ország védelmi képességeinek erősítése, az állam működőképességének és az alapvető közszolgáltatások fenntartásának biztosítása, valamint Ukrajna ellenálló képességének növelése és közeledése az európai védelmiipari bázishoz.

A bizottság jelezte: az unió fenntartja magának a jogot, hogy a területén befagyasztott orosz vagyoneszközöket a hitel visszafizetésére használja fel, az uniós és a nemzetközi joggal összhangban.

A javaslatokat az Európai Parlament és a tanács elé terjesztették. A bizottság hangsúlyozta: ahhoz, hogy 2026 második negyedévétől megindulhasson a kifizetés, a jogszabályokat mielőbb el kell fogadni.