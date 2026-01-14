Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására. Ursula von der Leyen szerint az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagja annak érdekében készült, hogy 2026-2027-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása. Az Európai Uniós Ügyek Minisztérium eközben jelentést készített róla, hogy Brüsszel honnan is akarja elvenni a háború finanszírozáshoz szükséges forrásokat.
A brüsszeli csomag részeként a bizottság 90 milliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolja Ukrajna számára. A testület több rendeletet is módosítana, hogy a hitel fedezete az uniós költségvetés úgynevezett „mozgástere” terhére legyen biztosítható.
Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke a brüsszeli sajtótájékoztatón emlékeztetett: az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács tavaly decemberben állapodott meg arról, hogy a következő két évben 90 milliárd euróval támogatja Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit, megerősítve ezzel az Európai Unió elkötelezettségét az ország támogatása mellett az Oroszország által indított háborúban. A támogatásban az uniós tagállamok közül 24 vesz részt, Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt benne.
A tervek szerint a hitel két részből áll majd: mintegy 60 milliárd eurót katonai célokra, 30 milliárd eurót pedig általános költségvetési támogatásként bocsátanának Ukrajna rendelkezésére. A források célja az ország védelmi képességeinek erősítése, az állam működőképességének és az alapvető közszolgáltatások fenntartásának biztosítása, valamint Ukrajna ellenálló képességének növelése és közeledése az európai védelmiipari bázishoz.
A bizottság jelezte: az unió fenntartja magának a jogot, hogy a területén befagyasztott orosz vagyoneszközöket a hitel visszafizetésére használja fel, az uniós és a nemzetközi joggal összhangban.
A javaslatokat az Európai Parlament és a tanács elé terjesztették. A bizottság hangsúlyozta: ahhoz, hogy 2026 második negyedévétől megindulhasson a kifizetés, a jogszabályokat mielőbb el kell fogadni.
Brüsszel ennél messzebbre is elmenne
Az Európai Bizottság hitelfelvétele azonban még csak a jéghegy csúcsa. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta közösségi oldalán, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma jelentést készített róla, hogy Brüsszel honnan is kívánja előteremteni azt a nyolcszázmilliárd dollárt, amire Ukrajna igényt tart.
Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország számára ez több mint kilencmilliárd dolláros sarcot jelentene.
A jelentés szerint a 2028-2034-es uniós költségvetési javaslat alapján Ukrajna a következő pénzügyi ciklus egyik fő kedvezményezettje lehet, és a tervezet nem tartalmaz sem időbeli, sem összegszerű korlátot az Ukrajnának nyújtható hitelekre, valamint lehetővé tenné, hogy a jelenleg tervezett 100 milliárd eurós keret akár több száz milliárd euróval is megemelhető legyen – egyhangúság nélkül.
A forrásokat a bizottság a kohéziós és agrártámogatások legalább 20 százalékos csökkentéséből teremtené elő.
Emellett azonban Brüsszel előírásokat is megfogalmaz a tagországok számára, a források előteremtése érdekében. Ezeket az Európai Bizottság az európai szemeszter ajánlásaiban, országjelentéseiben és kötelezettségszegési eljárásaiban rögzíti, egyértelműen jelezve, hogy a magyar költségvetési mozgástér szűkítését és a lakosság terheinek növelését várja el Ukrajna további finanszírozásához.
A bizottság követelései között szerepel többek között az otthonteremtési támogatások, a csok, a kedvezményes lakáshitelek és az illetékmentesség megszüntetése, valamint a magasabb ingatlanadók bevezetése, a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése, adóemelés, a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, amely magasabb adóterhet róna a dolgozókra, a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények felülvizsgálata is.
Emellett az ajánlások között szerepel még a rezsicsökkentés eltörlése, a fosszilis energiatámogatások megszüntetése, valamint az orosz energiaimport teljes tiltása, amely akár három és félszeres rezsiár-emelkedést is okozhatna Magyarországon.