Von der Leyen ismét belelépett ugyanabba a folyóba

Ismét bebizonyosodott, hogy a brüsszeli bürokrácia átláthatóság utáni vágya csak addig terjed, amíg az nem sérti a liberális elit érdekeit. Fabio De Masi, a német baloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt európai parlamenti képviselője és társelnöke január 7-én keresetet nyújtott be az Európai Bíróságon (EUB) az Európai Bizottság ellen – számol be róla a Brussels Signal angol nyelvű belga hírportál. Az ok: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke módszeresen akadályozza a demokratikus ellenőrzést, és nem hajlandó érdemi választ adni arra, milyen kapcsolatokat ápol a fegyveripar szereplőivel.

Fabio De Masinémet EP-képviselő XIV. Lajoshoz hasonlította Von der Leyent (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Ursula von der Leyen XIV. Lajosnak képzeli magát, és nem hajlandó teljes mértékben nyilvánosságra hozni a fegyveriparral fenntartott kapcsolatait. Ezért most beperelem őt az európai bíróság előtt

– írta De Masi a közösségi médiában.

Frau von der Leyen hält sich für Ludwig XIV und will Kontakte zur Rüstungsindustrie nicht vollständig offenlegen. Daher verklage ich sie nun vor dem europäischen Gericht 👇🏼 https://t.co/whtSwRqvGx — Fabio De Masi 🦩 (@FabioDeMasi) January 7, 2026

A politikus szerint a bizottsági elnök magatartása nemcsak az uniós szerződéseket sérti, hanem aláássa az Európai Parlament demokratikus ellenőrző szerepét is. A cél egy precedensértékű ítélet elérése, amely végre kikényszerítené a végrehajtó hatalomtól az egyenes válaszokat.

Az ügy előzményei még 2025 márciusára nyúlnak vissza, amikor De Masi hivatalos parlamenti kérdést intézett Von der Leyenhez. Azt szerette volna megtudni, milyen interakciók zajlottak az elnök és a fegyvergyártók, illetve lobbistáik között 2024 közepe óta. A kérés részletes volt: a képviselő találkozók, telefonhívások, videokonferenciák, e-mailek és levelezések listáját várta.

Brüsszel válasza azonban a szokásos volt: mély hallgatás. A szabályzatban előírt hathetes válaszadási határidő úgy telt el, hogy a Bizottság felől semmi érdemi reakció nem érkezett. Több mint hat hónapnyi huzavona és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének többszöri közbenjárása kellett ahhoz, hogy októberben végre valami választ préseljenek ki magukból.

Ám amit küldtek, az De Masi szerint inkább volt gúnyolódás, mintsem valódi információ. Von der Leyen csapata semmilyen konkrétumot nem árult el: nem neveztek meg vezetőket, nem részletezték a beszélgetések tartalmát. Helyette általánosságban hivatkoztak egy májusban tartott „stratégiai párbeszédre az európai védelmi iparral”, egy munkaebédre, valamint a Bizottság honlapjára és az átláthatósági nyilvántartásra. A képviselő szerint ez szándékos ködösítés és a kérdések elől való menekülés.