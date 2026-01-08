Von der Leyen ismét belelépett ugyanabba a folyóba

Ismét bebizonyosodott, hogy a brüsszeli bürokrácia átláthatóság utáni vágya csak addig terjed, amíg az nem sérti a liberális elit érdekeit. Fabio De Masi, a német baloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt európai parlamenti képviselője és társelnöke január 7-én keresetet nyújtott be az Európai Bíróságon (EUB) az Európai Bizottság ellen – számol be róla a Brussels Signal angol nyelvű belga hírportál. Az ok: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke módszeresen akadályozza a demokratikus ellenőrzést, és nem hajlandó érdemi választ adni arra, milyen kapcsolatokat ápol a fegyveripar szereplőivel.
Ursula von der Leyen XIV. Lajosnak képzeli magát, és nem hajlandó teljes mértékben nyilvánosságra hozni a fegyveriparral fenntartott kapcsolatait. Ezért most beperelem őt az európai bíróság előtt
– írta De Masi a közösségi médiában.
A politikus szerint a bizottsági elnök magatartása nemcsak az uniós szerződéseket sérti, hanem aláássa az Európai Parlament demokratikus ellenőrző szerepét is. A cél egy precedensértékű ítélet elérése, amely végre kikényszerítené a végrehajtó hatalomtól az egyenes válaszokat.
Az ügy előzményei még 2025 márciusára nyúlnak vissza, amikor De Masi hivatalos parlamenti kérdést intézett Von der Leyenhez. Azt szerette volna megtudni, milyen interakciók zajlottak az elnök és a fegyvergyártók, illetve lobbistáik között 2024 közepe óta. A kérés részletes volt: a képviselő találkozók, telefonhívások, videokonferenciák, e-mailek és levelezések listáját várta.
Brüsszel válasza azonban a szokásos volt: mély hallgatás. A szabályzatban előírt hathetes válaszadási határidő úgy telt el, hogy a Bizottság felől semmi érdemi reakció nem érkezett. Több mint hat hónapnyi huzavona és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének többszöri közbenjárása kellett ahhoz, hogy októberben végre valami választ préseljenek ki magukból.
Ám amit küldtek, az De Masi szerint inkább volt gúnyolódás, mintsem valódi információ. Von der Leyen csapata semmilyen konkrétumot nem árult el: nem neveztek meg vezetőket, nem részletezték a beszélgetések tartalmát. Helyette általánosságban hivatkoztak egy májusban tartott „stratégiai párbeszédre az európai védelmi iparral”, egy munkaebédre, valamint a Bizottság honlapjára és az átláthatósági nyilvántartásra. A képviselő szerint ez szándékos ködösítés és a kérdések elől való menekülés.
A Pfizer-ügytől a Bundeswehrig: Von der Leyen ügyeiben ismétlődik a minta
Von der Leyen esetében ez nem egyedi eset, hanem ismétlődő minta.
A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Von der Leyen asszony neve újra és újra felmerül a hűtlen kezelés és az akták törlése kapcsán
– emlékeztetett a politikus.
Mint arról beszámoltunk, az Európai Bíróság 2024-ben már kötelezte a Bizottságot, hogy adja ki a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával váltott sms-eket a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban, miután ott is az átláthatatlanság gyanúja merült fel. Miután a testület ezt nem tette meg, az Európai Unió Bírósága végül jogerősen elmarasztalta.
Néhány hónappal ezelőtt pedig Gheorghe Piperea román európai parlamenti képviselő fenyegette perrel Von der Leyent, miután az Európai Bizottság elnöke oroszpártisággal vádolta meg az ellene bizalmatlansági indítványt benyújtó képviselőt.
Nyomásgyakorlás a háttérben?
Különös epizódja az ügynek, hogy 2025 áprilisában az Európai Parlament egyik egysége megpróbálta rávenni De Masit, hogy vonja vissza írásbeli kérdését. Arra hivatkoztak, hogy a képviselő egy másik jogcímen, uniós polgárként is benyújtott egy adatigénylést ugyanabban a témában. De Masi azonban átlátott a szitán: nem engedte, hogy parlamenti jogait korlátozzák, és rámutatott, hogy a két kérelem tartalma eltérő. Míg polgárként dokumentumokat kért, képviselőként a kapcsolatok listáját akarta látni.
Az Európai Bizottság szóvivője cinikusan reagált a per hírér.
A Bizottság kifejezetten nem osztja De Masi úr jogi véleményét. Ugyanakkor abszolút joga van ahhoz, hogy a bíróság felülvizsgálja azt a közigazgatási döntést, amellyel nem elégedett
– írták.