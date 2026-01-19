Ahogy arról lapunk is beszámolt, bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Patrióta-frakció Ursula von der Leyen ellen az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerint a megállapodás súlyosan veszélyeztetné az európai – és köztük a magyar – gazdákat. A bizalmatlansági indítványt a hétfői plenáris ülésen tárgyalják.

Von der Leyen ügyéről a héten döntenek Strasbourgban

Fotó: AFP

A Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgba tartva számolt be az előttük álló ülésről, amin ismét Magyarország kerülhet a támadások középpontjába. Immár a 35. Magyarországról szóló vita lesz az Európai Parlamentben, méghozzá kedden késő este.

A képviselő felhívta a figyelmet arra is, hogy kedden délelőtt nagyszabású gazdatüntetés várható Strasbourgban, amelynek egyik fő kiváltó oka a Mercosur-megállapodás. Mint ismert, ennek értelmében az Európai Unió megnyitná piacait a dél-amerikai országok előtt, miközben ezek az államok már most is a világ legnagyobb agrárexportőrei közé tartoznak. Mindezt ráadásul úgy, hogy a következő hétéves uniós költségvetésben a tervek szerint 20 százalékkal csökkentenék a gazdák támogatását, az így felszabaduló forrásokat pedig hadi célokra csoportosítanák át.

Dömötör szerint a Mercosur-megállapodás mellett az EU–ukrán egyezség is komoly károkat okoz a magyar gazdáknak, amely már október végén hatályba lépett. A politikus úgy véli, a mostani gazdatüntetés akár nagyobb is lehet, mint a korábbi brüsszeli demonstráció.

A Patrióta-frakció korábban újabb bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. A vitát már ezen a plenáris ülésen megtartják, szavazásra pedig csütörtökön kerülhet sor.

Irány Strasbourg, ez a hét is sűrű lesz: jön a 35. magyar vita, tüntetnek a gazdák a Mercosur ellen, és lesz szavazás Ursula von der Leyenről is

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Dömötör.