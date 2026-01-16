Von der Leyennek csak Ukrajna és a migrációs paktum számít

Ahogy arról lapunk is beszámolt, január 1-jétől Ciprus tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Ursula von der Leyen Cipruson tett látogatásán kijelölte az új elnökség irányvonalát: elkötelezettséget vár a migrációs paktum végrehajtása és Ukrajna háborús finanszírozása ügyében. Tovább kell támogatni az ukrajnai háborút, az ország EU-csatlakozását végre kell hajtani és szét kell osztani a migránsokat az európai országok között.

Von der Leyen szerint a következő hat hónap mindent eldönt Európában

Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Fenn kell tartanunk az erős és tartós támogatást, hogy Ukrajnát erőpozícióba hozzuk – nemcsak a harctéren, hanem a tárgyalóasztalnál is – hangoztatta Von der Leyen, aki megerősítette, hogy az ország uniós csatlakozása továbbra is központi téma, majd bevallotta, hogy

Ukrajna jelenlegi szükségletei hatalmasak.

Utalt rá, hogy az EU a háború kitörése óta már 193 milliárd eurót költött a háborúra, majd hozzátette, hogy a ciprusi elnökségnek kulcsszerepe lesz abban, hogy az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt újabb 90 milliárd eurós hitelről.

Az ukrán EU-csatlakozáson túl még egy fontos témát említett von der Leyen:

Együtt kell működnünk a migrációs paktum végrehajtásában. A következő hat hónap döntő fontosságú lesz.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a következő néhány hónap Magyarországon is létfontosságú lesz, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli háborús és migrációs tervek útjában.

Világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné Magyarországot. Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.