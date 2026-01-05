Brüsszel nem akar békét, Ukrajna uniós csatlakozását azonban mindennél fontosabbnak tartja

Az orosz–ukrán fronton ismét nőtt a feszültség, Európában pedig egyre hangosabbak a biztonságpolitikai viták. A hét egyik legnagyobb horderejű fejleménye ugyanakkor Nicolás Maduro elfogása volt, amely nemcsak politikai, hanem gazdasági következményekkel is fenyeget.

A Közel-Kelettől Ukrajnán át Washingtonig olyan döntések születtek, amelyek hosszabb távon is átrajzolhatják az erőviszonyokat Fotó: AFP

Új fázisba lépett a gázai tűzszünet- Trump Netanjahut fogadta Floridában

Az amerikai elnök floridai rezidenciáján fogadta az izraeli miniszterelnököt, hogy megvitassák a gázai tűzszünet következő szakaszának kulcskérdéseit. Trump és Netanjahu tárgyalásának középpontjában a Hamász lefegyverzése, a palesztin kormány jövője és a nemzetközi stabilizációs erők szerepe állt.

Milliárdos üzlet: Washington felfegyverzi Izraelt

Az Egyesült Államok 8,6 milliárd dolláros szerződésről döntött, a Boeing új izraeli F–15IA vadászgépeket gyárt, miközben Donald Trump elnök Törökországnak is F–35-ösök eladását fontolgatja. Mindez érezhetően átrendezhetik a közel-keleti katonai erőviszonyokat. Jelenleg Izrael az egyetlen közel-keleti ország, amely F–35-ösöket üzemeltet: 45 gép van rendszerben, és további 30 megrendelés alatt áll.

Trump azonban nemrég bejelentette az F–35-ösök eladását Szaúd-Arábiának is, ami aggodalmat váltott ki Izraelben.

Amerikai tisztviselők és védelmi szakértők a Reutersnek azt mondták, hogy a szaúdiaknak szánt gépek kevésbé fejlettek lesznek, mint az Izraeli Légierő által használt változatok.

Az első robbanásról Odesszából érkeztek jelentések Fotó: AFP

Robbanások rázták meg az orosz katonai repülőteret

Robbanások rázták meg a dél-oroszországi Majkop közelében található katonai repülőteret december 29-én a kora reggeli órákban. A beszámolók szerint a detonációk idején a légvédelmi rendszerek is működésbe léptek.

Az orosz erők áttörték az ukrán védelmet az északi körzetben

Az orosz csapatok mélyen behatolnak az ukrán fegyveres erők védelmébe az Északi Katonai Körzetben.

Vlagyimir Putyin elnök feladatul tűzte ki a biztonsági övezet további bővítését, hogy biztosítsa a Belgorodi és Kurszki területek lakóinak békés életét

– jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke.