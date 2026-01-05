Brüsszel nem akar békét, Ukrajna uniós csatlakozását azonban mindennél fontosabbnak tartja

Az orosz–ukrán fronton ismét nőtt a feszültség, Európában pedig egyre hangosabbak a biztonságpolitikai viták. A hét egyik legnagyobb horderejű fejleménye ugyanakkor Nicolás Maduro elfogása volt, amely nemcsak politikai, hanem gazdasági következményekkel is fenyeget.
Új fázisba lépett a gázai tűzszünet- Trump Netanjahut fogadta Floridában
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján fogadta az izraeli miniszterelnököt, hogy megvitassák a gázai tűzszünet következő szakaszának kulcskérdéseit. Trump és Netanjahu tárgyalásának középpontjában a Hamász lefegyverzése, a palesztin kormány jövője és a nemzetközi stabilizációs erők szerepe állt.
Milliárdos üzlet: Washington felfegyverzi Izraelt
Az Egyesült Államok 8,6 milliárd dolláros szerződésről döntött, a Boeing új izraeli F–15IA vadászgépeket gyárt, miközben Donald Trump elnök Törökországnak is F–35-ösök eladását fontolgatja. Mindez érezhetően átrendezhetik a közel-keleti katonai erőviszonyokat. Jelenleg Izrael az egyetlen közel-keleti ország, amely F–35-ösöket üzemeltet: 45 gép van rendszerben, és további 30 megrendelés alatt áll.
Trump azonban nemrég bejelentette az F–35-ösök eladását Szaúd-Arábiának is, ami aggodalmat váltott ki Izraelben.
Amerikai tisztviselők és védelmi szakértők a Reutersnek azt mondták, hogy a szaúdiaknak szánt gépek kevésbé fejlettek lesznek, mint az Izraeli Légierő által használt változatok.
Robbanások rázták meg az orosz katonai repülőteret
Robbanások rázták meg a dél-oroszországi Majkop közelében található katonai repülőteret december 29-én a kora reggeli órákban. A beszámolók szerint a detonációk idején a légvédelmi rendszerek is működésbe léptek.
Az orosz erők áttörték az ukrán védelmet az északi körzetben
Az orosz csapatok mélyen behatolnak az ukrán fegyveres erők védelmébe az Északi Katonai Körzetben.
Vlagyimir Putyin elnök feladatul tűzte ki a biztonsági övezet további bővítését, hogy biztosítsa a Belgorodi és Kurszki területek lakóinak békés életét
– jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke.
„Nem félünk” – visszatér a Turning Point USA az egyetemi campusokra
Nem hátrál meg a politikai nyomás és a baloldali támadások ellenére sem a Turning Point USA: a szervezet országos egyetemi programjai folytatódnak – erről beszélt Erika Kirk a Fox News Sunday legfrissebb adásában. A TPUSA néhai alapítójának, Charlie Kirknek az özvegye egyértelművé tette: nemcsak megőrzik, hanem tovább is építik azt a mozgalmat, amely fiatalok millióinak adott hangot az elmúlt években.
A béke már egy karnyújtásnyira volt, Oroszország most megtorlást ígér
Kedden vezető európai politikusok telefonos egyeztetést tartottak, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, felülvizsgálja országa pozícióját a béketárgyalásokon, a Putyin rezidenciát célzó ukrán dróntámadás miatt.
A híváshoz csatlakozott Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.
A lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a béke először tűnt fel a láthatáron a háború kezdete óta, és méltatta az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna biztonsági garanciái mellett.
Trump: Nagyon dühös lettem emiatt – veszélyes provokációról beszélt Putyin otthona kapcsán
Donald Trump amerikai elnök határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját. Trump nem titkolta felháborodását:
Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt
– jelentette ki. Hozzátette: a jelenlegi helyzet rendkívül érzékeny.
Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő semmire sem
– hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen bizonyíték az állítólagos támadásra, Trump röviden válaszolt: – „Majd kiderítjük.”
A háborús pszichózis új szintje: Németország saját atomfegyvert akar
Németországban már az atomfegyverek kérdése is napirendre került. Alexander Hoffmann, a CSU frakcióvezetője nyíltan kimondta:
Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával együtt kellene kialakítania egy közös európai nukleáris védelmi rendszert.
Szerinte Oroszország felelőtlen atomfenyegetése és az amerikai védelem megbízhatóságának megingása miatt Európa csak saját erejében bízhat. Hoffmann úgy véli, Emmanuel Macron korábbi javaslatai megfelelő alapot adhatnak egy ilyen, történelmi jelentőségű együttműködéshez.
Az AfD két év kihagyás után meghívást kapott a 2026-os müncheni biztonsági konferenciára
Két év kihagyás után ismét meghívást kapott Németország legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországért (AfD) a 2026 februárjában megrendezendő müncheni biztonsági konferenciára. A döntés irányváltást jelez a rangos nemzetközi fórum vezetésében, és már most komoly politikai vitákat váltott ki Németországban.
Újabb szankciókra készül Brüsszel, nem békére
Készül az újabb szankciós csomag: a tervek között szerepel személyek és szervezetek vagyonának befagyasztása és utazási tilalma, különösen azoké, akiket gyermekek elrablásával és ideológiai átnevelésével vádolnak. További intézkedések készülnek az energia- és bankszektorban.
Brüsszel újévi fogadalma: Ukrajna EU-tag lesz
A Politico brüsszeli összefoglalója szerint 2026-ban az Európai Unió legfontosabb – és politikailag legérzékenyebb – vállalása Ukrajna csatlakozási folyamatának felgyorsítása lesz. A lap szerint az EU vezetői „újévi fogadalomként” kezelik, hogy az ukrán tagságot a lehető leggyorsabban, sőt a béketerv részeként rögzítve vigyék végig.
Elfogták Madurót
Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok nagyszabású műveletet hajtott végre Venezuelában, amely során Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és kivitték az országból. Az Egyesült Államok támadása Venezuela ellen felboríthatja az olajpiaci egyensúlyt. A venezuelai olaj minőségét ugyanis nehéz pótolni, főleg Kína számára nagy csapás ez.
A venezuelai elnök megérkezett a brooklyni szövetségi börtönbe
Több felvétel jelent meg arról, ahogy a venezuelai államfőt az amerikai hatóságok bilincsben egy brooklyni szövetségi börtönbe kísérnek. A videón Maduro bilincsben, a DEA – kábítószer-ellenes hivatal – ügynökeinek kíséretében látható, miközben a New York állambeli Stewart légibázison sétál. Innen helikopterrel szállították tovább a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe (MDC), ahol most tartják fogva.
Európai katonák Ukrajnában? Zelenszkij szerint a brit–francia jelenlét kötelező
Ukrajna legfontosabb szövetségeseinek nemzetbiztonsági tanácsadói szombaton Kijevben találkoztak, hogy tárgyalásokat folytassanak egy, az Egyesült Államok közvetítésével kidolgozott tervről, amely az Oroszországgal vívott háború lezárását célozza. Az ukrán elnök kijelentette, hogy az Ukrajna jövőbeli biztonságát garantáló bármely megállapodásnak tartalmaznia kell külföldi csapatok fizikai jelenlétét az ukrán területen.