Magyar Péter gazdája nyíltan vállalja: támogatja a magyar gazdák ellehetetlenítését

Hangsúlyozta: pártcsaládja elvi alapon támogatja az EU-Mercosur-egyezményt, amely azt bizonyítja, hogy a világban továbbra is lehetséges a szabályokon alapuló együttműködés, szemben a protekcionista és konfrontatív kereskedelempolitikával. Manfred Weber „Anti-Trump-megállapodásnak” nevezte az egyezményt.

Manfred Weber: A Néppárt támogatja a Mercosur-egyezményt (Fotó: AFP / Uwe Anspach)

Szerinte az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem alapvető geopolitikai eszköz, amely a szabályalapú nemzetközi rend fennmaradását szolgálja.

Hangsúlyozta:

a megállapodás az európai versenyképességet és a stratégiai autonómiát is erősíti, különösen a nyersanyagokhoz való hozzáférés területén.

Hozzátette: az EPP egyszerre szabadkereskedelmi párt és a gazdák pártja is, ezért kulcsfontosságúnak tartja a védzáradékokat, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a piacba való beavatkozást, ha az árak kedvezőtlen irányba mozdulnak el.

Jörgen Warborn, az Európai Néppárt nemzetközi kereskedelmi szóvivője szerint az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás összességében egyértelműen előnyös Európa számára, még ha egyes ágazatokban ellenérzések is tapasztalhatók és a megállapodás előnyeit kötelességünk elmagyarázni a tiltakozóknak is.

Nur gemeinsam kann Europa 🇪🇺 erfolgreich sein. Die Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens zeigt:

Gemeinsam mit seinen europäischen Partnern kann Deutschland 🇩🇪 seine Interessen als Exportnation wirksam vertreten.



Unser Fraktionsvorsitzender @ManfredWeber bei Markus #Lanz im ZDF. pic.twitter.com/SG2nJxVTTJ — CDU/CSU in Europa (@CDU_CSU_EP) January 15, 2026

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy miként reagálnak a megállapodás elleni több ezres gazdatüntetésekre, a politikus hangsúlyozta:

európai parlamenti képviselőként kötelességük a megállapodás tényeit és tartalmát világosan kommunikálni. Szerinte sokan indokolatlanul kizárólag az Európai Bizottságot teszik felelőssé a kialakult hangulatért, miközben a megállapodás átfogó vizsgálata azt mutatja, hogy az „nagyon-nagyon előnyös lesz Európa egésze számára”.

Elismerte, hogy vannak érzékeny ágazatok és az EPP-n belüli bírálatok is elsősorban a gazdák szempontjából érkeznek, amit érthetőnek nevezett. Ugyanakkor kiemelte: a beépített védzáradékok és biztosítékok mellett az agrárszektor összességében nyertese lehet az egyezménynek, mivel sok termelő profitálhat belőle.

Warborn szerint egyes területeken – így a marhahús-, baromfi-, cukor- és etanolágazatban – a megállapodás nem feltétlenül jelent közvetlen nyereséget, de veszteséget sem, mivel ezek az ágazatok megfelelő védelemben részesülnek.

A szóvivő közölte: folytatni kívánja a párbeszédet a gazdákkal. Elmondta, hogy pénteken Svédországba utazik, ahol találkozik a svéd gazdaszervezet képviselőivel, hogy részletesen ismertesse a megállapodás tartalmát és előnyeit. Tapasztalatai szerint sok gazda nem ismeri az egyezmény minden részletét és annak lehetséges hasznát. Arra ösztönözte európai parlamenti képviselőtársait is, hogy aktívan vegyenek részt a megállapodás melletti tájékoztatásban.