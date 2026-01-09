Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova határozottan elutasította azokat a nyugati elképzeléseket, amelyek európai katonai jelenléttel számolnak Ukrajnában. A szóvivő a news.ru beszámolója szerint kijelentette: Moszkva közvetlen beavatkozásként értékelné, ha nyugati csapatok vagy katonai létesítmények jelennének meg ukrán területen – szavait a Tények idézte.

Zaharova szerint egy ilyen lépés nemcsak Oroszország biztonságát fenyegetné, hanem láncreakciót indítana el Európában is. Úgy fogalmazott: az Ukrajnába vezényelt katonák jelenléte más európai országok stabilitását is aláásná – idézte a Mandiner a szóvivőt. Zaharova külön kitért a hajlandók koalíciója és Ukrajna által közösen kidolgozott elképzelésekre is.

Értékelése szerint ezek a tervek nem a háború lezárását szolgálják, hanem éppen ellenkezőleg: Kijev és nyugati szövetségesei további felfegyverzését és militarizálását készítik elő.

Zaharova bírálta Hrisztia Freeland volt kanadai külügyminiszter kinevezését is, aki elnöki tanácsadói pozíciót kapott. A szóvivő szerint a döntés egyértelmű ideológiai irányt jelöl ki Ottawában. Állítását azzal támasztotta alá, hogy Freeland nagyapja a második világháború idején olyan kiadványt jelentetett meg, amelyet Moszkva vállalhatatlannak tart.

Készül a béketerv

A news.ru emlékeztetett arra is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 8-án arról írt közösségi oldalain: elkészült egy béketerv, amely szerinte már a legmagasabb szintű egyeztetésre vár, beleértve Donald Trump amerikai elnököt is.

Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban több javaslatot is kidolgozott a háború lezárására, ezek azonban eddig nem vezettek eredményre, mivel sem Moszkva, sem Kijev nem fogadta el őket maradéktalanul.

Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a teljes Donbász térsége orosz fennhatóság alá kerüljön. Ezt Ukrajna elutasítja, ugyanakkor a nyilvánosság előtt már felmerült egy kompromisszumos elképzelés is: eszerint Donyeck megye jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló része ideiglenesen semleges övezetté válhatna – számolt be róla az orosz hírportál.