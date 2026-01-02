Zavargások ünneplés helyett: több mint ezer autót gyújtottak fel Franciaországban szilveszterkor – videó

Összesen 505 embert tartóztattak le és 403-at vettek őrizetbe, részletezte a minisztérium egy közleményben, amelyben az éjszakát nyugodtabbnak nevezte, mint a tavalyi. Tavaly Franciaország-szerte 420 letartóztatás és 310 ember őrizetbe vétel történt. A felgyújtott járművek száma emelkedett, 2025-ben 1173 járművet gyújtottak fel a zavargások során, míg 2024-ben 984-et.

Rendőrök Párizsban. Az ünneplés sok helyen zavargásba fulladt

Fotó: AFP

Minden regionális prefektus kevésbé viharos éjszakáról számolt be a környékeken, mint tavaly, és korlátozottabb városi erőszakról – közölte a belügyminisztérium, megjegyezve, hogy „kevesebb támadás történt a rendfenntartók ellen” – írja a La Gazette francia lap.

FRANCE: Islamic migrants torched 1,173 cars on New Year’s Eve according to French authorities. Why? pic.twitter.com/cSl1I5l3xZ — @amuse (@amuse) January 2, 2026

Az AFP egy rendőrségi forrásból értesült, hogy

a rendőröket tűzijáték-gránátok célozták meg különböző városokban, köztük Nizzában, Lyonban, Strasbourgban és Rennes-ben.

Körülbelül 90 000 rendőrt és csendőrt vezényeltek ki a terepre a szilveszteri ünnepségek alatt, köztük 10 000-et Párizsban és a belső külvárosokban, ugyanannyit, mint 2024-ben.

On New Year's Eve in Strasbourg, France, more than 100 cars and several apartments were burned. In Germany, the New Year was greeted with riots. pic.twitter.com/D8LYSDcg3Q — Sprinter Press (@SprinterPress) January 2, 2026

A fővárosban a párizsi ügyészség szerint 125, 17 és 53 év közötti személyt vettek őrizetbe. Közülük csak egy nő volt, míg tizenöt kiskorú.

A 125 őrizetbe vett személy közül 33-at szándékos erőszak, 15-öt erőszak vagy rongálás szándékával elkövetett csoportosulásban való részvétel, tízet pszichotróp anyagok birtoklása, nyolcat pedig kábítószer-fogyasztás miatt tartanak őrizetben

– részletezte az ügyészség.

🔴 Le bilan est pire que prévu. 1 173 véhicules ont été brûlés en France lors du Nouvel An selon le ministère de l'Intérieur. Plus que les 984 incendiés l'année dernière. Il y a eu aussi 505 interpellations et 403 placements en garde à vue contre 420 et 310 il y a un an. @Valeurs — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) January 1, 2026

Laurent Nunez belügyminiszter szerdán biztosította a nyilvánosságot, hogy a szilveszteri ünnepségek alatt „semmilyen rendbontást” nem fognak tolerálni, és bármilyen zavargás esetén „szisztematikus letartóztatásokat” ígért. Kedden Gérald Darmanin igazságügyminiszter a főügyészeknek és az ügyészeknek címzett körlevélben „a legnagyobb határozottságra” szólított fel, és utasította az ügyészeket, hogy „kérjenek börtönbüntetést” a rendvédelmi tisztviselők, valamint a „nők és gyermekek” elleni erőszakos esetekben.