Zavargások ünneplés helyett: több mint ezer autót gyújtottak fel Franciaországban szilveszterkor – videó

Összesen 505 embert tartóztattak le és 403-at vettek őrizetbe, részletezte a minisztérium egy közleményben, amelyben az éjszakát nyugodtabbnak nevezte, mint a tavalyi. Tavaly Franciaország-szerte 420 letartóztatás és 310 ember őrizetbe vétel történt. A felgyújtott járművek száma emelkedett, 2025-ben 1173 járművet gyújtottak fel a zavargások során, míg 2024-ben 984-et.
Minden regionális prefektus kevésbé viharos éjszakáról számolt be a környékeken, mint tavaly, és korlátozottabb városi erőszakról – közölte a belügyminisztérium, megjegyezve, hogy „kevesebb támadás történt a rendfenntartók ellen” – írja a La Gazette francia lap.
Az AFP egy rendőrségi forrásból értesült, hogy
a rendőröket tűzijáték-gránátok célozták meg különböző városokban, köztük Nizzában, Lyonban, Strasbourgban és Rennes-ben.
Körülbelül 90 000 rendőrt és csendőrt vezényeltek ki a terepre a szilveszteri ünnepségek alatt, köztük 10 000-et Párizsban és a belső külvárosokban, ugyanannyit, mint 2024-ben.
A fővárosban a párizsi ügyészség szerint 125, 17 és 53 év közötti személyt vettek őrizetbe. Közülük csak egy nő volt, míg tizenöt kiskorú.
A 125 őrizetbe vett személy közül 33-at szándékos erőszak, 15-öt erőszak vagy rongálás szándékával elkövetett csoportosulásban való részvétel, tízet pszichotróp anyagok birtoklása, nyolcat pedig kábítószer-fogyasztás miatt tartanak őrizetben
– részletezte az ügyészség.
Laurent Nunez belügyminiszter szerdán biztosította a nyilvánosságot, hogy a szilveszteri ünnepségek alatt „semmilyen rendbontást” nem fognak tolerálni, és bármilyen zavargás esetén „szisztematikus letartóztatásokat” ígért. Kedden Gérald Darmanin igazságügyminiszter a főügyészeknek és az ügyészeknek címzett körlevélben „a legnagyobb határozottságra” szólított fel, és utasította az ügyészeket, hogy „kérjenek börtönbüntetést” a rendvédelmi tisztviselők, valamint a „nők és gyermekek” elleni erőszakos esetekben.