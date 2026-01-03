Zelenszkij elhúzódó háborúra készülhet

Hírlevél
Az ukrán elnöki hivatal élére Kirilo Budanov érkezik, miután a hivatal korábbi vezetője Andrij Jermak a korrupciós botrány miatt távozott. Volodimir Zelenszkij döntése, hogy a hírszerzés vezetőjét választotta, arra utalhat, hogy elhúzódó háborúra készül.
Az ukrán elnök döntése mögött, hogy a hírszerzés vezetőjét teszi meg hivatalának élére, az állhat, hogy elhúzódó konfliktusra készül. Volodimir Zelenszkij azután döntött Kirilo Budanov kinevezése mellett, hogy korábbi bizalmasa Andrij Jermak a korrupciós botránnyal összefüggésben távozott – írja a Politico

Zelenszkij döntése nem lehetett véletlen
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

„Találkoztam Kirilo Budanovval, és felajánlottam neki az ukrán elnöki hivatal vezetőjének posztját” – írta Zelenszkij egy X-en közzétett bejegyzésben, amelyben egyúttal hangsúlyozta, hogy Ukrajnának jobban kell koncentrálnia a biztonságra és a védelemre. 

Zelenszkij szerint Budanov speciális tapasztalata sokat fog segíteni abban, hogy eredményeket érjenek el a biztonság területén. A hírszerzés vezetője korábban a Krím-félszigeten és a Donbaszban harcolt, kinevezéséről pedig szűkszavúan nyilatkozott csak. 

Budanov 2020 óta vezeti a védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságát, az úgynevezett HUR-t. Részt vett az Ukrajna és Oroszország közötti fogolycserékről szóló tárgyalásokban, és széles körű népszerűségre tett szert Ukrajnában, többször próbálták feleségével együtt megölni. 

Budanov érkezése azonban továbbra sem jelenti, hogy bárki elfelejtette volna Andrij Jermakot, ellenben jelezheti, hogy az ukrán elnök elhúzódó háborúra készül. A hivatal korábbi vezetőjének, Zelenszkij bizalmasának azért kellett távoznia, mert a korrupciós botrány közepette felmerült, hogy a pénzek egyik végső kedvezményezettje ő lehet. 

Jermaknál házkutatást is tartottak a korrupcióellenes hatóságok, amelyeket néhány hónappal korábban – a hírek szerint éppen Jermak javaslatára – Volodimir Zelenszkij megpróbált megfosztani függetlenségüktől.

