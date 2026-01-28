Zelenszkij már dátumot is mondott: 2027-re lesz benn Ukrajna az Európai Unióban

Zelenszkij beszámolója szerint Christian Stocker osztrák kancellárral folytatott megbeszélésen kiemelt téma volt Ukrajna energetikai helyzete. Zelenszkij azt állította, hogy Oroszország naponta támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, célja pedig az, hogy az ország lakossága áram és fűtés nélkül maradjon.

Christian Stocker osztrák kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a bécsi kancellári hivatalban, Ausztriában, 2025. június 16-án (Fotó: APA/Helmut Fohringer)

Ebben az összefüggésben külön köszönetet mondott Ausztriának, amiért Bécs a múlt héten pénzügyi támogatást különített el Ukrajna energiaágazatának megsegítésére.

Energiapénzek és további támogatások

Zelenszkij szerint a felek további lehetőségekről is tárgyaltak Ukrajna energiarendszerének támogatásával kapcsolatban. Az ukrán elnök a kancellárt tájékoztatta azokról a háromoldalú tárgyalásokról is, amelyek a közelmúltban az Egyesült Arab Emírségekben zajlottak ukrán, amerikai és orosz delegációk részvételével. Elmondása szerint a megbeszélések elsősorban katonai kérdésekre fókuszáltak, de szóba kerültek a jövőbeni biztonsági garanciák is.

Zelenszkij ezek között kiemelt helyen említette Ukrajna európai uniós csatlakozását, amelyet nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának kulcselemeként mutatott be.

Zelenszkij szerint Ukrajna az „európai biztonság garanciája”

Az ukrán elnök szerint Ukrajna EU-tagsága hozzájárulna Európa kollektív erejéhez, mivel Kijev – állítása szerint – biztonsági, technológiai és gazdasági téren is érdemi hozzáadott értéket jelentene az Uniónak. Éppen ezért beszél már most „konkrét dátumról”, 2027-ről, és hangsúlyozta: számít a tagállamok támogatására Ukrajna gyorsított csatlakozási folyamatában.