Összeomlott Kijev, teljes a káosz – Zelenszkij zavaros magyarázkodásba kezdett

Ahogyan korábban beszámoltunk, Kijev a január 9-i orosz támadást követően súlyos humanitárius helyzetbe került: a rendkívüli hidegben sok lakos maradt fűtés, meleg víz és elektromos áram nélkül.

Zelenszkij kihasználhatja az energiaválságot és egy újabb ellenfelével számolhat le (Fotó: AFP)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „különösen nehéznek” nevezte a főváros helyzetét, és nyilvánosan bírálta a város vezetését. Az elnök szerint Kijev felkészültsége elmaradt más ukrán városokétól, köztük Harkovétól is, amely a háború során jelentős bombázásoknak volt kitéve, mégis hatékonyabban tudta kezelni az energiaellátásban keletkezett problémákat. Zelenszkij január 14-én azt mondta, hogy a főváros vezetése értékes időt vesztett, ezért a kormányt bízta meg az energiaválság következményeinek kezelésével.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester visszautasította az elnök kritikáját, és azokat megalapozatlannak, valamint politikailag motiváltnak nevezte. Állítása szerint a központi kormányzat nem kezdeményezett összehangolt fellépést a várossal a válság kezelésére.

A Kyiv Independentnek nyilatkozó szakértők úgy vélik, hogy a kialakult helyzetért mind a központi, mind a helyi hatóságok felelősséggel tartoznak. Szerintük a város nem volt megfelelően felkészítve az energiaellátást érintő támadások következményeire, nem állt rendelkezésre elegendő tartalék áramforrás a kritikus infrastruktúra számára, és hiányos volt a lakosság tájékoztatása az esetleges áramszünetek kezeléséről.

A helyzetet bonyolítja Kijev különleges közigazgatási státusza. A polgármestert közvetlenül választják, ugyanakkor hagyományosan ő vezeti a Kijevi Városi Állami Közigazgatást is. A háború kitörése óta azonban Zelenszkij külön katonai közigazgatást hozott létre a fővárosban, amelynek vezetőjét az elnök nevezi ki.

A két vezető közötti hatáskörmegosztás nem egyértelmű, ami a szakértők szerint gyengíti a város irányításának hatékonyságát. Klicsko azzal vádolta a katonai közigazgatás vezetőjét, hogy megpróbálja elvonni a polgármester jogköreit.

A szakértők arra is rámutattak, hogy Kijev Ukrajna legnagyobb helyi költségvetésével rendelkezik, és az elmúlt években nemzetközi donoroktól is jelentős támogatásokat kapott az energiaellátás megerősítésére. Ugyanakkor viták övezik azt, hogy ezeket a forrásokat mennyiben a legsürgetőbb problémák megoldására fordították, illetve hogy a beszerzett eszközök közül mennyi volt ténylegesen működőképes a támadás idején.