Zelenszkij beismerte, hogy hatalmas bajban vannak

Nagymértékben az Egyesült Államoktól függ, hogy Ukrajna meddig lesz képes folytatni az orosz–ukrán háborút. Kijevnek dollármilliárdokból lesz szüksége amerikai fegyverekre, eközben a Grönland körüli politikai feszültség bizonytalanná teszi az amerikai–európai együttműködés jövőjét – derül ki egy frissen nyilvánosságra került dokumentumból. A The Kyiv Independent birtokába került irat szerint 2026-ban Ukrajnának legalább 27 milliárd dollár értékben kell nem uniós forrásból származó fegyvereket beszereznie, ami jól mutatja az erős Amerika-függőséget.

Zelenszkij nem sokat ér az uniós forrásokkal, ha Amerika nem küld több fegyvert

Fotó: AFP

Az EU a decemberben elfogadott, összesen 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként 60 milliárd eurót szán Ukrajna védelmére, ami példátlanul magas összeg. Bár az EU megszavazta a brüsszeli háborús tervek pénzügyi támogatását, ha a grönlandi nézeteltérések miatt Amerika nem ad több fegyvert, akkor a plusz pénz önmagában semmit nem fog érni. A dokumentum szerint az unió nem tudja felvenni a versenyt az amerikai fegyverrendszerekkel, különösen a légvédelem terén, például a Patriot rendszerek, valamint az F-16-osokhoz szükséges lőszerek és pótalkatrészek esetében.

Ukrajna amerikai fegyverektől való függése rávilágít az EU nehéz helyzetére, Kijev támogatásához amerikai technológiára van szükség.

Eközben Donald Trump egyre merészebb kijelentései Grönlandról az elmúlt évtizedek legnagyobb transzatlanti válságát idézték elő. Január 17-én Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok büntetővámokat vet ki azokra az európai országokra, amelyek szembemennek a Grönland megszerzésére irányuló amerikai tervvel. Eközben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy keddi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Grönland Dánia szerves része, és aki ezzel „játszik”, az a NATO-val nézhet szembe. Elmondta, hogy az Európai Parlament az amerikai–európai kereskedelmi egyezmény felfüggesztése mellett döntött, miután Washington vámfenyegetései aláásták a tavaly nyáron kialkudott kereskedelmi egyezményt. Weber szerint elfogadhatatlan, hogy fenyegetésekkel próbálják befolyásolni a kereskedelmi kapcsolatokat, és a felfüggesztés világos üzenet az Egyesült Államoknak:

Washington nem kap nulla százalékos vámhozzáférést az európai egységes piachoz.

Zelenszkij is elismerte, hogy baj van

Már az ukrán elnök is beismerte, hogy a légvédelmi rendszerek egy része teljesen kifogyott a lőszerből. Az EU 2025. novemberi becslései szerint Ukrajnának 2026–2027 során mintegy 135 milliárd euróra lesz szüksége a katonai képességek fenntartásához és az ország mindennapi működéséhez. Viszont a decemberben elfogadott csomag ennek az összegnek csak a kétharmadát fedezi.

Ukrajna az elmúlt évek leghidegebb telét éli át, a hőmérséklet éjszakánként sok helyen mínusz 20 Celsius-fok alá esik.

Oroszország mindennapos rakéta- és dróntámadásai Ukrajnát a humanitárius válság szélére sodorta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, energiaválság tombol Ukrajnában és Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el. Az ukrán nép szenved, de elnökük nem hajlandó a kompromisszumos békemegállapodásra.