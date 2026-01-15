Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ukrajna rendkívüli állapotot hirdetett az ország energiaszektorában, különös tekintettel Kijevre, mivel a folyamatos orosz csapások miatt továbbra is emberek ezrei maradnak áram nélkül. Volodimir Zelenszkij elnök azzal vádolta Moszkvát, hogy háborús stratégiájának részeként szándékosan kihasználja a zord téli körülményeket; Kijevben az éjszakai hőmérséklet a közelmúltban körülbelül mínusz 20 Celsius-fokra csökkent – számolt be cikkében a BBC.

Fotó: AFP

A bejelentés egyidőben történt azzal, amikor Zelenszkij amerikai hivatali partnere, Donald Trump azt mondta, hogy az ukrán elnök akadályozza az erőfeszítéseket egy békemegállapodás elérésére, amely véget vetne a közel négy éve tartó orosz–ukrán háborúnak.

Trump szerdán azt mondta, hogy Ukrajna „kevésbé kész megállapodást kötni”, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök. Amikor arról kérdezték, miért nem oldották meg még a béketárgyalások a konfliktust, Trump így válaszolt: „Zelenszkij”. Mindkét vezető várhatóan részt vesz a jövő héten Svájcban megrendezendő Világgazdasági Fórumon, bár Trump jelezte, hogy nincs hivatalos terv a találkozójukra.

Milliók küszködnek áram, fűtés és vízhiánnyal a zord időben

Az elmúlt hetekben az orosz támadások Kijevben több ezer otthont hagytak rendszeres áramellátás, fűtés vagy folyóvíz nélkül. A múlt héten, egy különösen súlyos rakéta- és dróntámadásokat hozó éjszaka után a főváros 70 százaléka több órára áram nélkül maradt.

A szerdai rendkívüli kormányülést követően Zelenszkij közölte, hogy éjjel-nappal működő munkacsoportot hoznak létre az orosz csapások és a romló időjárási körülmények okozta károk kijavítására.

Elmondta, hogy az új intézkedések részeként külföldről szerzik be azokat a létfontosságú energetikai berendezéseket és erőforrásokat, amelyekkel pótolják a megrongálódott létesítményeket.

Zelenszkij azt is elrendelte, hogy növeljék a Kijev környéki vészhelyzeti segítségnyújtó pontok számát, hogy hőt és áramot biztosítsanak a lakosoknak; ez a lépés a fővárosban érvényben lévő éjféli kijárási tilalom enyhítését is magában foglalhatja. Az energialétesítmények elleni orosz támadások nem korlátozódtak a fővárosra.

A múlt héten ukrán tisztviselők közölték, hogy Délkelet-Ukrajnában több mint egymillió ember töltött órákat fűtés és vízellátás nélkül az orosz légicsapások következtében.

Az ország legnagyobb magántulajdonú energiaszolgáltatója, a DTEK állandó válságüzemmódban működik az elektromos hálózat elleni orosz támadások miatt – mondta a vállalat vezérigazgatója, Makszim Timcsenko.

Ahogy közeledik az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója, Timcsenko elmondta, hogy Oroszország ismételten „drónok, robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták hullámaival” vette célba a DTEK energiahálózatát, és a vállalat nehezen tudott megbirkózni a helyzettel.

Hozzátette, hogy a csapások intenzitása olyan gyakori volt, hogy „egyszerűen nincs időnk a helyreállásra”.

A DTEK jelenleg 5,6 millió ukrán számára biztosít villamos energiát.