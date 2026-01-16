Zelenszkij berezelt? Olyat tett, amit csak bajban szoktak

Zelenszkij január 15-én számolt be arról, hogy egyeztetett legnagyobb riválisával, Zaluzsnijjal, aki munkamegbeszélésre érkezett Kijevbe. „Megköszöntem Zaluzsnijnak az ukrán hadseregben végzett munkáját” – fogalmazott az elnök. Hozzátette: „Megbeszéltük azokat a diplomáciai feladatokat, amelyek jelenleg relevánsak, és amelyek mindannyiunkat – Ukrajnát, ellenálló képességünket – megerősíthetnek” – idézte a Kyiv Independent.
Zaluzsnij Zelenszkij legnagyobb riválisa
Zaluzsnijt 2024-ben menesztették a hadsereg éléről, miután feszültségek alakultak ki közte és Zelenszkij között. Ennek ellenére továbbra is rendkívül népszerű maradt mind a katonaság, mind a civil lakosság körében, mivel a háború korai szakaszában ő irányította Ukrajna katonai ellenállását Oroszországgal szemben. A közvélemény-kutatások szerint sokan potenciális elnökjelöltként tekintenek rá. Egy december végén közzétett felmérés szerint Zelenszkij az elnökválasztás első fordulójában 22 százalékot szerezne, míg Zaluzsnij 21 százalékon állna.
Egy második fordulóban azonban a volt főparancsnok már jelentős fölénnyel győzne: a válaszadók 64 százaléka rá szavazna, míg Zelenszkij támogatottsága 36 százalék lenne.
Zaluzsnij ugyanakkor korábban többször hangsúlyozta, hogy nem folytat politikai kampányt, és ellenzi a választások megtartását a háború idején.
A találkozót politikai üzenetként értékelte több szakértő. „Azt is demonstrálni akarja, hogy nincsenek problémák, nincs konfrontáció” – mondta Ihor Reiterovics politikai elemző. Zelenszkij a héten két ismert önkéntessel is egyeztetett: Szerhij Pritulával és Szerhij Szternenkóval. Az elnök szerint a megbeszélések középpontjában a katonaság és az önkéntes mozgalmak támogatása állt.
Pritula korábban televíziós műsorvezetőként és humoristaként vált ismertté, majd 2019-ben lépett be a politikába. Rövid ideig a Hang Párt tagja volt, később elindult a kijevi polgármester-választáson is, ahol harmadik helyen végzett. A háború kitörése után elsősorban adománygyűjtéssel és önkéntes munkával foglalkozott, a hadsereg támogatását helyezve előtérbe.
Szternenko kijevi aktivistaként vált ismertté, és szintén aktív szerepet vállalt a fegyveres erők támogatásában. Az orosz invázió kezdete óta kiemelt szerepe volt az FPV-drónok népszerűsítésében, valamint az ezekhez szükséges források összegyűjtésében. Ugyanakkor időről időre nyilvánosan bírálta a politikai és katonai vezetést is. Nemrégiben például felszólalt Vaszil Maljuk, az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjének eltávolítása ellen, és „hibának” nevezte a döntést. Zelenszkij a Szternenkóval folytatott találkozó után a közösségi médiában is üzent:
Fontos, hogy minél több valós információval rendelkezzünk minden szinten
– írta.
Az elnöki hivatal egyik forrása szerint Zelenszkij egymást követő találkozói tudatos stratégiát tükröznek, és a közeljövőben további egyeztetések is várhatók. A forrás ezt „az új nyitottság és elkötelezettség politikájaként” jellemezte. Zelenszkij Dmitro Kuleba volt külügyminiszterrel is találkozott. Az elnök „Ukrajna csapatának tagjaként” hivatkozott rá, és jelezte, hogy továbbra is együtt kívánnak dolgozni. Egyelőre nem dőlt el, hogy Kuleba kap-e új kormányzati pozíciót.
Kuleba 2024-ben távozott a külügyminiszteri posztról, miután az elnöki hivatal akkori vezetője, Andrij Jermak jelentősen megnövelte befolyását a külpolitikában, és gyakorlatilag átvette az ország vezető diplomáciai szerepét.
Ihor Reiterovics politikai elemző szerint Zelenszkij kommunikációs irányváltása egyszerre szolgálja az elnök személyes pozícióinak erősítését és az elnöki hivatal új arculatának kialakítását.
Egyrészt úgy tűnik, Zelenszkij ezzel a taktikával próbálja megerősíteni hatalmi struktúráját. Másrészt egységet igyekszik mutatni a különböző politikai erők, a közszféra és a civil társadalom képviselői felé
– fogalmazott. A szakértő szerint az elnök üzenete tudatos politikai stratégia: „Ez a Zelenszkij-féle üzenet – hogy „mi vagyunk az ukrán csapat” – nem puszta szlogen. Inkább egy kísérlet arra, hogy magához kösse ezeket az embereket, és rajtuk keresztül üzenjen a saját közönségüknek, vagy akár a választóiknak.”