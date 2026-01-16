Zelenszkij berezelt? Olyat tett, amit csak bajban szoktak

Zelenszkij január 15-én számolt be arról, hogy egyeztetett legnagyobb riválisával, Zaluzsnijjal, aki munkamegbeszélésre érkezett Kijevbe. „Megköszöntem Zaluzsnijnak az ukrán hadseregben végzett munkáját” – fogalmazott az elnök. Hozzátette: „Megbeszéltük azokat a diplomáciai feladatokat, amelyek jelenleg relevánsak, és amelyek mindannyiunkat – Ukrajnát, ellenálló képességünket – megerősíthetnek” – idézte a Kyiv Independent.

Szorul a hurok: Zelenszkij riválisával ül tárgyalóasztalhoz Fotó: AFP

Zaluzsnij Zelenszkij legnagyobb riválisa

Zaluzsnijt 2024-ben menesztették a hadsereg éléről, miután feszültségek alakultak ki közte és Zelenszkij között. Ennek ellenére továbbra is rendkívül népszerű maradt mind a katonaság, mind a civil lakosság körében, mivel a háború korai szakaszában ő irányította Ukrajna katonai ellenállását Oroszországgal szemben. A közvélemény-kutatások szerint sokan potenciális elnökjelöltként tekintenek rá. Egy december végén közzétett felmérés szerint Zelenszkij az elnökválasztás első fordulójában 22 százalékot szerezne, míg Zaluzsnij 21 százalékon állna.

Egy második fordulóban azonban a volt főparancsnok már jelentős fölénnyel győzne: a válaszadók 64 százaléka rá szavazna, míg Zelenszkij támogatottsága 36 százalék lenne.

Zaluzsnij ugyanakkor korábban többször hangsúlyozta, hogy nem folytat politikai kampányt, és ellenzi a választások megtartását a háború idején.

A találkozót politikai üzenetként értékelte több szakértő. „Azt is demonstrálni akarja, hogy nincsenek problémák, nincs konfrontáció” – mondta Ihor Reiterovics politikai elemző. Zelenszkij a héten két ismert önkéntessel is egyeztetett: Szerhij Pritulával és Szerhij Szternenkóval. Az elnök szerint a megbeszélések középpontjában a katonaság és az önkéntes mozgalmak támogatása állt.

Pritula korábban televíziós műsorvezetőként és humoristaként vált ismertté, majd 2019-ben lépett be a politikába. Rövid ideig a Hang Párt tagja volt, később elindult a kijevi polgármester-választáson is, ahol harmadik helyen végzett. A háború kitörése után elsősorban adománygyűjtéssel és önkéntes munkával foglalkozott, a hadsereg támogatását helyezve előtérbe.

Szternenko kijevi aktivistaként vált ismertté, és szintén aktív szerepet vállalt a fegyveres erők támogatásában. Az orosz invázió kezdete óta kiemelt szerepe volt az FPV-drónok népszerűsítésében, valamint az ezekhez szükséges források összegyűjtésében. Ugyanakkor időről időre nyilvánosan bírálta a politikai és katonai vezetést is. Nemrégiben például felszólalt Vaszil Maljuk, az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjének eltávolítása ellen, és „hibának” nevezte a döntést. Zelenszkij a Szternenkóval folytatott találkozó után a közösségi médiában is üzent:

Fontos, hogy minél több valós információval rendelkezzünk minden szinten

– írta.