Zelenszkij riválisokat keres szövetségesnek – készül a háború utáni választásra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nagy korrupciós botrány árnyékában egyre intenzívebben keresi a kapcsolatot lehetséges politikai riválisaival, miközben nő az esélye annak, hogy a háború utáni időszakban választásokat tartsanak Ukrajnában.
Csütörtökön Zelenszkij beszélt Valerij Zaluzsnij volt főparancsnokkal, akit sokan a legnagyobb kihívójának tartanak. Zaluzsnij jelenleg Nagy-Britannia ukrajnai nagykövete. A kapcsolatuk 2024-ben megromlott, miután az előző évi ellentámadás kudarca miatt menesztették posztjáról.
Az elmúlt napokban Zelenszkij más népszerű figurákkal is találkozott, akik potenciális politikai szereplők lehetnek:
- Szerhij Pritula (korábbi tévés műsorvezető, aki jelentős segélyszervezetet működtet a hadsereg támogatására),
- Szerhij Szternenko (népszerű nacionalista aktivista).
Elemzők szerint ezek a találkozók egyértelműen a lehetséges elnökválasztás kontextusában történnek. Zelenszkij célja lehet:
- népszerűségének erősítése ismert és kedvelt arcokhoz való kapcsolódással,
- riválisokkal való viszony javítása,
- esetleg szövetségesek bevonása a saját táborába.
Zelenszkij ragaszkodik a foteljéhez
A találkozók felgyorsulását az is lehetővé tette, hogy Andrij Jermak, Zelenszkij befolyásos vezető tanácsadója távozott a legnagyobb korrupciós ügy miatt. Helyette Kirilo Budanov katonai hírszerzési főnököt nevezték ki az elnöki iroda élére. Ő az egyik legnépszerűbb háborús figura.
Az USA Donald Trump vezetésével a béketárgyalásokon egy 20 pontos tervet szorgalmaz, amely tűzszünet esetén minél hamarabb ukrán elnökválasztást ír elő. Putyin egyelőre nem mutat hajlandóságot a háború befejezésére, ami immár az ötödik évéhez közeledik, írja a Bloomberg.
Ukrajnában jelenleg hadiállapot van érvényben, ami tiltja a választásokat. Zelenszkij ezért kérte a törvényhozást, hogy dolgozzon ki olyan jogszabályt, amely tűzszünet után lehetővé tenné a voksolást.
A korrupciós botrány rontotta Zelenszkij megítélését, így népszerűsége tovább csökkent.
Egy december végi felmérés szerint ha most tartanák a választást, Zelenszkij vezetne kissé Zaluzsnij előtt.
Egyelőre sem Zelenszkij, sem Zaluzsnij nem jelentette be hivatalosan indulását. Az elemzők szerint az elnök „teszteli a terepet” és készül a jövőre – ezek a találkozók a politikai manőverezés részei egy esetleges poszt-háborús választási kampány előtt.