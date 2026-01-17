Zelenszkij riválisokat keres szövetségesnek – készül a háború utáni választásra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nagy korrupciós botrány árnyékában egyre intenzívebben keresi a kapcsolatot lehetséges politikai riválisaival, miközben nő az esélye annak, hogy a háború utáni időszakban választásokat tartsanak Ukrajnában.

Zelenszkij szövetségeseket gyűjt a túléléshez (Fotó: AFP)

Csütörtökön Zelenszkij beszélt Valerij Zaluzsnij volt főparancsnokkal, akit sokan a legnagyobb kihívójának tartanak. Zaluzsnij jelenleg Nagy-Britannia ukrajnai nagykövete. A kapcsolatuk 2024-ben megromlott, miután az előző évi ellentámadás kudarca miatt menesztették posztjáról.

Az elmúlt napokban Zelenszkij más népszerű figurákkal is találkozott, akik potenciális politikai szereplők lehetnek:

Szerhij Pritula (korábbi tévés műsorvezető, aki jelentős segélyszervezetet működtet a hadsereg támogatására),

Szerhij Szternenko (népszerű nacionalista aktivista).

Elemzők szerint ezek a találkozók egyértelműen a lehetséges elnökválasztás kontextusában történnek. Zelenszkij célja lehet:

népszerűségének erősítése ismert és kedvelt arcokhoz való kapcsolódással,

riválisokkal való viszony javítása,

esetleg szövetségesek bevonása a saját táborába.

Zelenszkij ragaszkodik a foteljéhez

A találkozók felgyorsulását az is lehetővé tette, hogy Andrij Jermak, Zelenszkij befolyásos vezető tanácsadója távozott a legnagyobb korrupciós ügy miatt. Helyette Kirilo Budanov katonai hírszerzési főnököt nevezték ki az elnöki iroda élére. Ő az egyik legnépszerűbb háborús figura.

Az USA Donald Trump vezetésével a béketárgyalásokon egy 20 pontos tervet szorgalmaz, amely tűzszünet esetén minél hamarabb ukrán elnökválasztást ír elő. Putyin egyelőre nem mutat hajlandóságot a háború befejezésére, ami immár az ötödik évéhez közeledik, írja a Bloomberg.

Ukrajnában jelenleg hadiállapot van érvényben, ami tiltja a választásokat. Zelenszkij ezért kérte a törvényhozást, hogy dolgozzon ki olyan jogszabályt, amely tűzszünet után lehetővé tenné a voksolást.

A korrupciós botrány rontotta Zelenszkij megítélését, így népszerűsége tovább csökkent.

Egy december végi felmérés szerint ha most tartanák a választást, Zelenszkij vezetne kissé Zaluzsnij előtt.