„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

A venezuelai vezetés elleni amerikai különleges művelet nemzetközi visszhangot váltott ki. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak nyilatkozva, nevetve úgy fogalmazott: ha a diktátorokkal így is el lehet bánni, akkor az Egyesült Államok pontosan tudja, mi lehet a következő lépés. Megjegyzése arra utalt, hogy Washington akár Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal szemben is hasonlóan járhatna el, de arra nem gondolt, hogy ő lehet a következő célpont.

Zelenszkijt a venezuelai helyzetről kérdezték, miután egy éjszakai akció során amerikai különleges erők őrizetbe vették Nicolás Madurót és feleségét. Az ukrán elnök válaszában nem tett közvetlen felszólítást, de Donald Trump elnöknek címezve egyértelmű utalást fogalmazott meg. Volodimir Zelenszkij (Fotó: Pawel Supernak / MTI/EPA/PAP) Tudják, mi a dolguk! Mit mondhatnék? Ha a diktátorokkal így is el lehet bánni, akkor az Egyesült Államok pontosan tudja, mi a következő lépés – fogalmazott viccelődve Zelenszkij. Oroszország elítélte Washington venezuelai lépéseit Az orosz külügyminisztérium tegnap kiadott közleményében úgy fogalmazott: Ma reggel az Egyesült Államok fegyveres agressziót követett el Venezuela ellen. A közlemény szerint ez „rendkívül aggasztó és elítélendő”. A tárca hozzátette: a jelenlegi helyzetben mindenekelőtt annak megakadályozása a legfontosabb, hogy tovább eszkalálódjon a konfliktus, és a hangsúlyt a párbeszéd útján történő megoldás keresésére kell helyezni – írja a GB News.

