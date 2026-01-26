Zelenszkij vágyálma: Ukrajna már 2026-ban megnyithatja az összes EU-csatlakozási fejezetet

Zelenszkij szerint Ukrajna európai uniós tagsága nem pusztán politikai cél, hanem a háború lezárását célzó biztonsági garanciarendszer egyik kulcseleme. Úgy fogalmazott: az EU-tagság világos menetrendet adhat a konfliktus lezárásához, és hozzájárulhat az ország hosszú távú stabilitásához, írta a Kyiv24.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vilniusban (Fotó: AFP/Petras Malukas)

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a Kijev által keresett biztonsági garanciák sorában az Európai Unióval kötendő megállapodások közvetlenül az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú egyezmények mögött állnak. Kiemelte az úgynevezett „hajlandók koalíciójának” szerepét, valamint az európai integráció fontosságát Ukrajna gazdasági és biztonsági jövője szempontjából.

Gazdasági biztonsági garanciákról beszélünk. Konkrét dátumot szeretnénk: 2027-et. Technikailag Ukrajna 2026 első felében készen állhat az összes tárgyalási klaszter megnyitására, és 2027-re teljes mértékben felkészült lehet

– jelentette ki Zelenszkij.

Zelenszkij kész tényként kezeli az uniós csatlakozást

Az ukrán elnök szerint az EU-csatlakozást a jövőbeli békemegállapodások részévé kell tenni. Úgy véli, egy konkrét dátum rögzítése megakadályozhatja, hogy a folyamatot később politikai eszközökkel blokkolják, és biztosíthatja, hogy minden fél – beleértve az agresszorként megnevezett országot is – betartsa a megállapodásokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán, Gitanas Nauseda litván és Karol Nawrocki lengyel elnökök Vilniusban (Fotó: AFP/Petras Malukas)

A sajtótájékoztatón Gitanas Nauseda litván elnök megerősítette: Litvánia támogatja Ukrajna EU-tagságát 2030-ig. A lengyel államfő, Karol Nawrocki ugyanakkor nem nevezett meg konkrét határidőt, de hangsúlyozta, hogy Ukrajna stratégiai irányvonala egyértelműen a nyugati civilizáció felé mutat.

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is úgy nyilatkozott, hogy az EU-tagság kulcsfontosságú biztonsági garancia Ukrajna számára. Az ukrán csatlakozás kérdése szerepel abban a húszpontos béketervben is, amelyről Ukrajna, az Egyesült Államok és az Európai Unió folytat egyeztetéseket. Ugyanakkor sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság egyes képviselői az ukrán EU-tagság ígéretét akár alku tárgyává is tennék, beleértve területi engedményeket Oroszország javára. Elemzők szerint az uniós csatlakozás perspektíváját Kijev belpolitikai sikerként is bemutathatja az ukrán társadalom számára.