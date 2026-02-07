Ukrajna hetek óta válsághelyzettel küzd, százezrek fűtés és áram nélkül, vízhiánnyal dacolva kénytelenek túlélni. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy helyreállítsák a fűtési rendszereket, miközben a külső hőmérséklet gyakran mínusz 20 Celsius-fok alá csökken – írja a dw.com.

Fotó: AFP

Forrásban lévő vizet viszek edényekben a hálószobába

– magyarázta egy helyi nő, aki elmondta, teljes ruházatban, hálózsákban alszik, napközben pedig sok időt tölt a konyhában, mert ott legalább egy kicsit melegebb van. Ahogy arról lapunk is beszámolt, pénteken az orosz hadsereg ismét több csapást mért az ukrán energetikai infrastruktúrára.

A gáztűzhely mindig megy, de időnként ki kell szellőztetnem a helyiséget, hogy ne fulladjak meg

– mondta egy helyi lakos. Kijev északi részén a hatóságok katonai sátrakat állítottak fel. Ezek a vészhelyzeti menedékek meleget, forró teát és az elektromos eszközök feltöltéséhez generátorokat biztosítanak a helyieknek.

A hatóságok katonai sátrakat állítottak fel az összes kijevi kerületben. Ukrajna lakossága víz, áram és fűtés nélkül próbálja átvészelni a telet

Egy kijevi lakos elmondta, hogy a lakásában csak néhány órán át van áram, a fűtés pedig már egy hete nem működik:

Lehetetlen felfűteni a lakást, de az jó, hogy van gázunk, így tudunk főzni, és egy kicsit fel tudjuk melegíteni a konyhát.

Szomszédja kifejtette:

Most nehéz időket élünk. Téglákat melegítünk a gáztűzhelyen, mert nem lehet túl sokáig égve hagyni a lángot, anélkül, hogy az embernek meg ne fájduljon meg a feje.

A férfi a helyi szupermarketben vásárol ivóvizet, miután az társasházukban teljesen megszűnt a vízellátás.