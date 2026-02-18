A lengyel rendőrség tart az ukrán veteránoktól

Hírlevél
42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Marek Boron rendőrparancsnok szerint a hatóságoknak készen kell állnia a háború lezárására. A lengyel hatóságok előrejelzései szerint mind a frontról kikerült katonák, mind pedig a fegyverek komoly kockázatot jelentenek majd.
A háború végével komoly bűnözési hullámra számít a rendőrség. A lengyel hatóságok nem csak a veteránok okozta esetleges atrocitások miatt aggódik, de a korszerű fegyverek miatt is, amelyek kikerülnek majd a frontról – írja a sajtó

A lengyel hatóságok felkészülnek a legrosszabbra
A lengyel hatóságok felkészülnek a legrosszabbra 
Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

Marek Boron rendőrparancsnok szerint már most látszik, hogy az alvilág készen várja a háború lezárást. Folyamatosan nő a kereslet és a kínálat is fekete piacon, nem csak a kábítószerek, de a fegyverek tekintetében is. A helyzet pedig csak súlyosabb lesz a háború lezárásával. 

„Tudatosítanunk kell, hogy előbb-utóbb sok volt frontkatona jelenik majd meg Lengyelországban. Ahogy a korszerű fegyverek is, amelyekre a bűnözői körökben lesz is kereslet” – fogalmazott Boron. 

A rendőrparancsnak egyúttal kitért arra is, hogy a lengyel, valamint az ukrán hatóságok igyekeznek mindent megtenni a megelőzés érdekében és emlékeztetett, hogy Lengyelország és Ukrajna szolgálatai közös együttműködés keretében végzik a felderítési és a felszámolási műveleteket is. A probléma azonban valós veszélyt hordoz, miután Lengyelországban már jelenleg is a legnagyobb az ukrán menekültek száma, akik már most is komoly társadalmi feszültségeket okoznak.  

 

