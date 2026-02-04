Hírlevél
NATO-főtitkár

A NATO-főtitkár hitet tett Ukrajna mellett a kijevi parlamentben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az ukrán parlamentben (Rada) mondott beszédében egyértelművé tette: a katonai szövetség hosszú távon is kiáll Kijev mellett, és kész további katonai támogatást nyújtani. A holland politikus arról is beszélt, hogy egy esetleges békemegállapodás után egyes európai országok akár csapatokat is küldenének Ukrajnába. A NATO-főtitkár beszédét az ukrán nacionalista „Szlava Ukraini!” felkiáltással zárta.
A NATO főtitkára Mark Rutte beszédében hangsúlyozta, hogy a NATO figyelme nem lankadt Ukrajna iránt, és a szövetség továbbra is kulcsfontosságúnak tekinti az ország biztonságát saját védelme szempontjából.

NATO-főtitkár
Mark Rutte, a NATO főtitkára az ukrán parlament képviselőihez szól Kijevben, 2026. február 3-án (Fotó: AFP/Andrii Nesterenko)

A legmélyebb tisztelettel állok ma önök előtt, hogy ismét megerősítsem: a NATO Ukrajna mellett áll

– fogalmazott Rutte.

A NATO-főtitkár szerint Ukrajnának erősnek kell maradnia

Beszédében kifejtette, hogy Ukrajnának nemcsak erős fegyveres erőkre, hanem „szilárd biztonsági garanciákra” is szüksége van. Szerinte az Egyesült Államok, Európa és Kanada készen áll arra, hogy ilyen garanciákat nyújtson Kijevnek annak érdekében, hogy „tartós békét” köthessen Oroszországgal.

Rutte emlékeztetett arra is, hogy a „hajlandók koalíciója” párizsi találkozóján – amelyen ő és Volodimir Zelenszkij is részt vett – előrelépés történt ezekben a kérdésekben.

A NATO-főtitkár különösen figyelemre méltó kijelentéseket tett az esetleges jövőbeli katonai jelenlétről. Mint mondta, több európai szövetséges jelezte: egy békemegállapodás után hajlandó lenne csapatokat telepíteni Ukrajnába.

Csapatok a földön, repülőgépek az égen, hajók a Fekete-tengeren

– vázolta a lehetséges forgatókönyvet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok ebben az esetben „biztonsági háttértámogatást” nyújtana.

Rutte azt is kijelentette, hogy a NATO továbbra is nyomást fog gyakorolni Oroszországra, miközben folytatja Ukrajna támogatását. Az ukrán parlamenti képviselőkhöz intézett szavaiban úgy fogalmazott:

Az önök biztonsága a mi biztonságunk, az önök békéje a mi békénk.

Szerinte a háború végének „igazságosnak és tartósnak” kell lennie, Ukrajnának pedig „erősnek és szabadnak” kell maradnia.

A főtitkár beszédét e szavakkal zárta: „Maradjanak erősek. Tudom, hogy azok lesznek.” 

Ezután ukránul is megszólalt: „Szlava Ukraini!” azaz „Dicsőség Ukrajnának!”

 

 

