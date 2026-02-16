A németek új menedéke: Magyarország

Évente majd négyezer német költözik Magyarországra, ez jelentős növekedés az elmúlt évek tapasztalataihoz képest.A hazánkba vándorló németek többnyire a társadalom idősebb rétegébe tartoznak és kifejezetten negatív véleménnyel vannak anyaországuk közbiztonságáról, illetve a Németországba érkeztetett migránsok számáról. A Deutsche welle riportjában a hazánkban élő Marvin számol be tapasztalatairól és hogy mi volt az a fő motivációs erő, amiért Németország helyett Budapestet választotta.

A németek menedéke: Magyarország

Fotó: AFP

A német ifjú szerint bátyja volt az aki előállt a költözés ötletével. Amikor ide költöztek, nagyon megtetszett nekik a barátságos környezet és biztonság ami fogadta őket. Marvin bevallása szerint, szinte az első pillanattól kezdve úgy érezték, új otthonra leltek.

A riportban elárulja azt is, hogy mit szeret úgy hazánkban és mi váltotta ki nemtetszését azzal kapcsolatban, ami Németországban zajlik:

Például itt Magyarországon mindenhol magyar zászlók vannak. Németországban pedig, ha kiteszed a német zászlót a kertedbe, akkor nácinak neveznek. És szerintem ez az őrület túlságosan is uralkodó most.

–fogalmazott.

A jelenleg Budapesten élő fiú szerint ahhoz, hogy visszaköltözzön, változást várna a német politikában. Szerinte sokkal szigorúbb törvényeket kellene alkalmazni, bizonyos bűncselekmények esetén. Hozzáteszi, úgy tapasztalja a rendszer rendkívül megengedő jelenleg a bűnözőkkel szemben.

Amikor például lányokat erőszakolnak meg, az nem téma a médiában, de attól még történnek ilyen esetek. Csak olyan hír, mint a többi, és semmi sem történik. Ez az, ami zavar.

– fejtette ki.

A DW közben elismerte, hogy a legfrissebb statisztikák kimutatása alapján valóban növekedés tapasztalható a nők elleni erőszak terén Németországban, bár hozzáteszik, hogy ide tartoznak a családon belüli erőszak, emberkereskedelem, online-zaklatás és szexuális erőszak bűntettei is.

Marvin erre úgy reagál, hogy nem a statisztikáknak kellene hinni, hanem az embereknek akik nap mint nap átélik a borzalmakat. Példának hozta fel édesanyját, aki elmondása szerint nem érzi magát biztonságban a hétköznapokban.

A fiatal férfi véleménye szerint a német kultúra a végnapjait éli.

Németország már megváltozott, már nincs kultúrája. Hamarosan afgán kultúrája lesz.

Marvin megfogalmazása szerint, félő hogy Németországban jelenleg népességcsere zajlik, miként országának őshonos polgárait lassan felcseréli egy migráns hátterű populáció. Majd az utolsó kérdésre, miszerint el tudja-e képzelni, hogy valaha visszaköltözzön hazájába, határozott nemmel válaszolt.